Sve manje kadra, a sve veći pritisak: Hoće li ljekari u Kantonu Sarajevo krenuti u štrajk

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS prim. dr. Izet Hočko u izjavi za naš list kazao je da zdravstveni radnici očekuju konkretne poteze i rješavanje problema s kojima se suočavaju.

Ljekari i stomatolozi u Kantonu Sarajevo najavili su mogućnost organizovanja generalnog štrajka ako Vlada Kantona Sarajevo do 7. avgusta ne ponudi rješenje koje će biti prihvatljivo za Sindikat doktora medicine i stomatologije.

- Do 7. avgusta traje proces mirenja. Nakon toga idu pripreme za štrajk, ukoliko se u međuvremenu ne dogovorimo s Vladom – kazao je dr. Hočko, koji ne vjeruje da će doći do dogovora.

- Kako stvari stoje, Vlada se trenutno ponaša vrlo neodgovorno i mislim da nećemo uspjeti ništa dogovoriti i da ćemo biti prinuđeni na štrajk – rekao je.

Vlasti u Kantonu Sarajevo ne pokazuju da razumiju ozbiljnost situacije, kao ni opravdanost zahtjeva doktora.

- Samo smo tražili da se započne proces, da se isprave odnosi u koeficijentima – istakao je dr. Hočko.

Javne ustanove

Vlasti bez odgovora na odlazak doktora. Zdravstveni sistem ostaje bez stručnog kadra, što dodatno opterećuje one koji ostaju raditi u javnim ustanovama.

- Oni nemaju uopšte sluha za potrebe pacijenata. Suočavamo se s jednim ogromnim problemom – odlaskom doktora iz BiH i u privatni sektor – naglasio je dr. Hočko.

Za kraj, dr. Hočko je kazao da smo došli u vrlo nezavidan položaj gdje ćemo na kraju ostati bez doktora.

- Morat ćemo omogućiti ljudima iz Azije ili Afrike da dolaze da liječe naše stanovnike, naše građane, naše osiguranike – zaključio je.