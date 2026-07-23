Amarildo Mulić, predsjednik Ekološkog društva Unski smaragdi: Una je napadnuta divljom gradnjom

Dok se očekuje odlučujuća faza spora oko Trgovske gore, kao lokacije na kojoj je susjedna Hrvatska planirala gradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, predsjednik Ekološkog društva „Unski smaragdi“ i bivši direktor Nacionalnog parka Una Amarildo Mulić kaže da je na taj način Hrvatska svoj problem prebacila u naše dvorište.

Podsjeća da se radi o dugogodišnjem problemu na koji je među prvima ukazivao prije dvije i po decenije, ali institucije BiH reagiraju tek sada.

Espo konvencija

- Nakon 25-26 godina nešto je napokon odrađeno, ovo pitanje je došlo pred međunarodne organe, na komisiju Espo konvencije, gdje je zaključeno ono što smo znali od početka. Hrvatska je kršila Espo konvenciju, jer je bilo potrebno uključiti susjeda prilikom odabira lokacije i uraditi studiju utjecaja na okoliš. U svijetu je malo sačuvanih rijeka kao što je Una i takav objekat 500 metara zračne linije od Une bio bi opasan ne samo po rijeku nego i po ljudske živote. Mi već imamo štetu, s obzirom na to da priča o gradnji skladišta radioaktivnog i nuklearnog otpada psihološki djeluje na turiste. Čudi me zašto niko ne govori da su na sličan način ugrožena i Plitvička jezera – kaže Mulić za “Avaz”.