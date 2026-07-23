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SUSRETI

Ginkel i Cvijanović razgovarali o jačanju ekonomskih odnosa

Sastanak dolazi u periodu kada se nastoje dodatno razvijati ekonomski odnosi između BiH i SAD, koje su među značajnim stranim investitorima u BiH

Razgovori o ekonomskim odnosima. X

R. U.

prije 21 minutu

Jačanje ekonomskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine bilo je u fokusu sastanka otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH Džona Ginkela (John Ginkel) i članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Kako je saopćeno iz američke ambasade na mreži X, nakon sastanka, posebna pažnja posvećena je mogućnostima za proširenje trgovinske saradnje i povećanje investicija između dvije zemlje. Sagovornici su razgovarali o načinima unapređenja ekonomskih veza i stvaranju povoljnijeg ambijenta za privrednu saradnju.

Sastanak dolazi u periodu kada se nastoje dodatno razvijati ekonomski odnosi između BiH i SAD, koje su među značajnim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini.

Vrijedi podsjetiti da Željka Cvijanović u posljednje vrijeme ima intenzivne kontakte s predstavnicima američke administracije, uprkos ranijim političkim nesuglasicama u odnosima sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. 

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# JOHN GINKEL
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