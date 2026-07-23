Željko Bakalar: Nakon skeniranja glasačkih listića, ponovo će se brojati ručno

Način brojanja glasova bit će dodatno kontrolisan, a nakon skeniranja glasačkih listića obavezno će uslijediti i ručno brojanje, potvrdio je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) Željko Bakalar.

Bakalar je naveo da će CIK nakon poređenja rezultata skeniranja i ručnog brojanja donositi odgovarajuće odluke.

Veća kontrola

- Nakon skeniranja i transfera rezultata prema serveru CIK-a, proces će se odvijati na isti način kako se odvijao i ranije. Bit će obavezno i ručno brojanje, a onda će rezultati ručnog brojanja i skeniranja biti neki parametar kako će CIK postupiti - rekao je Bakalar.

Izrazio je nadu da će se do preliminarnih rezultata izbora doći brže nego ranije.

Bakalar je istakao i da je elektronsko žrijebanje političkih subjekata za redoslijed na glasačkom listiću jedna od najvećih promjena u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine.

Dodao je da će listići za Parlamentarnu skupštinu BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštine kantona sadržavati nazive političkih subjekata, kao i brojeve kandidata.

Glasovi pod kontrolom

- Svaki birač će uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata kako bi se mogao lakše snaći i, ukoliko želi zaokružiti preferencije, mogao odabrati kandidata na listiću prema rednom broju - rekao je Bakalar.

Kako je pojasnio, kombinacija skeniranja i ručne provjere trebala bi omogućiti precizniju obradu rezultata i dodatnu sigurnost u izborni proces.