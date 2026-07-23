Izetbegović o neravnopravnosti Bošnjaka: "Uskraćeni smo za 28 pozicija u institucijama BiH!"

Prema njegovim riječima, u Mostaru se godinama provodi politika kojom se mijenja nacionalna struktura zaposlenih u javnim institucijama.

Komentarišući otpuštanje 22 Bošnjaka iz komunalnog preduzeća u Mostaru i optužbe da SDA nije reagovala, Izetbegović je rekao da je njegova stranka još ranije demonstrativno napustila rad u Gradskom vijeću Mostara zbog načina na koji HDZ upravlja gradom.

Ocijenio je da predstojeći Opći izbori mogu donijeti promjenu političke konstelacije i otvoriti prostor za rješavanje brojnih pitanja koja godinama opterećuju funkcionisanje države.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas za BHRT da BiH prolazi kroz period ozbiljnih političkih izazova.

- Kad god Bošnjak ode u penziju, na njegovo mjesto se uposli Hrvat. To je jedan tihi proces kojim se dole ojačava aparthejd i stvara situacija kakvu imamo u Stocu, gdje su Bošnjaci potpuno obespravljeni - ističe Izetbegović.

Podsjetio je i na pokušaj prijenosa vlasništva Elektroprivrede BiH na Elektroprivredu HZHB, navodeći da očekuje da će o tome konačnu riječ dati sud.

Izetbegović smatra da je trajno rješenje donošenje zakona o proporcionalnoj zastupljenosti u institucijama, te dodaje da je SDA namjeravala usvojiti takav zakon na nivou FBiH, ali da za to nije bilo političke podrške.

- Ustav traži proporcionalnu zastupljenost. U ovome času su Bošnjaci jako nezastupljeni na svim nivoima. U dijelovima FBiH trpe aparthejd, u cijelom RS-u također. Takav zakon treba donijeti - navodi Izetbegović, dodajući da bi on spriječio situacije poput one u Mostaru.

Odgovorio je potvrdno na pitanje mogu li predstojeći izbori donijeti promjene.

- Mogu, naravno. Trebaju promijeniti čitavu tu konstelaciju. Trebaju ojačati stranke koje su se suprotstavljale ovom popuštanju koje je radila Trojka - rekao je Izetbegović.

Podsjeća da je probosanski blok nakon izbora imao većinu u Mostaru, ali da su dvije vijećnice napustile taj blok i HDZ-u omogućile da preuzme vlast.

- Uvijek nešto pričaju, uvijek nešto prigovaraju, a kada treba povući potez, urade upravo suprotno. Oni su kumovali ovakvom ponašanju sadašnjeg gradonačelnika - smatra Izetbegović.

Iznio je niz kritika na račun aktuelne vlasti, ocijenivši da je njen mandat obilježen zastojem i brojnim aferama.

- Kad kažem da je stanje očajno, ljudi će reći da pretjerujem. Ali toliko je negativnih stvari da ih više nije moguće ni sve nabrojati - dodaje.

Podsjetio je na afere "Sky", "Black Tie" i "Spengavanje", navodeći da za mnoge od njih nije bilo političke odgovornosti.

Govoreći o međunarodnom položaju Bosne i Hercegovine, rekao je da je država zaustavljena na evropskom i NATO putu.

- Imamo zastoj na evropskom i NATO putu. Nismo bili pozvani ni na NATO samit. Zemlje regiona potpisuju strateška partnerstva, a Bosna i Hercegovina kao da više nije faktor - potcrtava lider SDA.

Građani ostali bez autoputa

Također je naveo da je došlo do zastoja u realizaciji Plana rasta i izgradnji Koridora Vc.

Komentarišući istrage koje se vode u JP Autoceste FBiH, rekao je da je zbog sumnji na korupciju zaustavljena izgradnja važnih infrastrukturnih projekata.

Prema njegovim riječima, vlast je odlučila zadržati postojeću upravu umjesto da omogući nastavak izgradnje.

- Umjesto da ispitaju šta se dešava i omoguće nastavak gradnje, odlučili su braniti tu ekipu. Građani su ostali bez autoputa - upozorava Izetbegović.

Govoreći o političkim prilikama u Rs-u, rekao je da bi promjena vlasti u tom entitetu mogla imati značajan utjecaj i na političke odnose na državnom nivou.

Ocijenio je da je opozicija u Rs-u imala priliku da zajedničkim nastupom ozbiljno ugrozi SNSD, ali da su međusobni sukobi oslabili taj potencijal.

- Bilo je zabrinjavajuće njihovo laktanje pred izbore. Onda je Stanivuković povukao jedan stabilizacioni potez, ali Vukanović još uvijek vodi jednu infantilnu politiku. Njemu niko ne valja, svakome će naći manu. To nije politika - smatra Izetbegović.

Mišljenja je da bi jedinstven nastup opozicije mogao donijeti drugačiji izborni rezultat.

- Ako bi Vukanović ušao u ovo, oni bi imali zbir od preko 50 posto. Ovako će realno pomoći Dodiku da ostane na vlasti - ocjenjuje.

Komentarišući inicijative da zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine bude zabranjena na području Rs-a, kazao je da takve poteze vidi kao dio šire političke strategije.

- To je dio jedne akcije u kojoj se žele izjednačiti strane, relativizirati stvari i pokušati prebaciti težište na nas - naveo je.

Podsjeća i da postoje međunarodne presude za ratne zločine, ali smatra da se i dalje pokušava promijeniti narativ o događajima iz rata.

Govoreći o pojedinim međunarodnim inicijativama koje se odnose na ratne zločine nad Srbima, rekao je da Bosna i Hercegovina ima svoje pravosuđe te da je postojao i Haški tribunal.

Izetbegović smatra da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik godinama ulaže u međunarodno lobiranje, što se, kako je rekao, danas odražava na političke odnose.

- On to radi na talasu islamofobije u svijetu. Dodao je tome i mnogo novca kroz prethodnih dvadeset godina i sada je to počelo davati rezultate - govori Izetbegović.

Također je podsjetio da se nakon formiranja vlasti tvrdilo kako će odnosi biti drugačiji jer, kako je rekao, "Dodik više neće imati problem sa SDA".

- Govorilo se da ga je SDA provocirala i da će se promijeniti kada mi ne budemo dio vlasti. Danas vidimo gdje smo stigli - napominje te dodaje da se Bosna i Hercegovina danas suočava sa slabijom međunarodnom pozicijom nego ranije.

Osigurač sistema

Komentarišući rasprave o izboru novog visokog predstavnika i budućnosti Ureda visokog predstavnika (OHR), rekao je da je ta funkcija sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Pozicija visokog predstavnika je neophodan dio Dejtonskog sporazuma. To je osigurač sistema. Kada izvučete osigurač, prvi ozbiljniji udar može spaliti cijeli sistem - mišljenja je predsjednik SDA.

Podsjetio je i da su bonske ovlasti korištene više od 800 puta te da su zahvaljujući njima smjenjivani najviši zvaničnici kada je to bilo potrebno.

Izetbegović smatra da Bosna i Hercegovina mora uspostaviti vlastite mehanizme koji će spriječiti blokade institucija.

- Moramo imati mehanizme koji će natjerati ljude u Domu naroda, Vijeću ministara, parlamentima i vladama da rade svoj posao. Ne možete primati pet, šest ili sedam hiljada maraka, a blokirati državu i ne dolaziti na posao - navodi Izetbegović.

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, ocijenio je da ime osobe nije presudno.

- Nije stvar u pojedincu. Dok se Amerika i Evropa ne dogovore o svom odnosu prema Bosni i Hercegovini, svakome ko bude na toj funkciji bit će teško - smatra.

Također ocjenjuje da bi Sjedinjene Američke Države ponovo trebale zauzeti aktivniju ulogu u očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Dotakao se i Rezolucije Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, upozorivši da se pitanja unutar Bosne i Hercegovine trebaju rješavati dogovorom domaćih političkih aktera.

- To nije ni približno opasno kao ono što radi srpska strana, koja pravi dugoročan plan da od dijela Bosne i Hercegovine napravi dio Srbije. Ali jeste uvrjedljivo za nas - rekao je.

Istakao je i da su se, prema njegovom mišljenju, i Srbija i Hrvatska kroz historiju previše miješale u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.

- Treba jednom da nas ostave na miru. Bosanski muslimani, Bošnjaci, Srbi i Hrvati živjeli su zajedno stoljećima i moramo sami postići dogovor. Uvjeren sam da ćemo se lakše dogovoriti bez vanjskih intervencija - dodaje Izetbegović.

Napominje i da od zahtjeva koji dolaze iz susjednih država neće biti ništa dok se o njima ne postigne dogovor unutar Bosne i Hercegovine.

Komentarišući zahtjeve hrvatskih političkih predstavnika koji se odnose na izbor člana Predsjedništva BiH, Izetbegović je rekao da se to pitanje može riješiti jedino izmjenama Ustava.

Podsjetio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2000. godine zauzeo stav da član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda nije isključivi predstavnik Hrvata, nego jedan od tri člana Predsjedništva.

- Ako se želi izaći ususret hrvatskoj strani, onda se mora razgovarati o izmjenama Ustava. S druge strane, mi tražimo provođenje postojećeg Ustava kada je riječ o proporcionalnoj zastupljenosti - naveo je.

Bošnjaci uskraćeni za 28 pozicija

Ističe i da su Bošnjaci trenutno uskraćeni za 28 pozicija u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Hrvati imaju više pozicija nego što im to Ustav garantuje, a nama danas hrvatski kadrovi obnašaju 28 funkcija koje bi, prema Ustavu, trebale pripasti Bošnjacima. Oni traže jednu poziciju kroz izmjene Ustava, a mi tražimo provedbu postojećeg Ustava - pojašnjava Izetbegović.

Dodaje i kako vjeruje da je moguće postići dogovor, ali isključivo kroz razgovor svih strana.

Govoreći o saradnji HDZ-a i SNSD-a, Izetbegović je rekao da očekuje da HDZ napravi jasnije političko opredjeljenje.

- Vrijeme je da se opredijele i da ne idu s onima koji prave probleme zemlji u kojoj svi živimo - rekao je.

Ocijenio je da sadašnja saradnja ne doprinosi poboljšanju odnosa između Bošnjaka i Hrvata.

- Treba napraviti relaksaciju odnosa sa Bošnjacima, a ne zajedno sa SNSD-om raditi ono što danas gledamo u Mostaru i Stocu - napominje Izetbegović.

Na pitanje o mogućim koalicijama nakon Općih izbora, rekao je da priželjkuje saradnju sa strankama koje su se protivile politikama aktuelne vlasti.

Podsjetio je da je ranije predlagao okupljanje političkih stranaka koje bi predstavljale alternativu Trojci.

- Nudio sam da suprotstavimo četvorku Trojci, ali sam tada dobio javnu odbijenicu. Nadam se da nas okolnosti neće natjerati da idemo nekim trećim putem. Računamo na stranke koje su bile protiv politika vođenih u protekle tri i po godine - naveo je.

Govoreći o slabijem odzivu birača iz dijaspore, Izetbegović je rekao da se Bosna i Hercegovina prema svojim građanima u inostranstvu ne smije odnositi samo u vrijeme izbora.

Podsjetio je da je uoči izbora 2022. godine zajedno sa saradnicima učestvovao u kampanji registracije birača širom Evrope, dok su paralelno vođene aktivnosti i u SAD-u.

- Tada smo imali najbolji rezultat registracije dijaspore jer je postojao organizovan pristup. Dijasporom se ne možemo baviti samo kada dođu izbori - kaže Izetbegović.

Ocijenio je da građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu predstavljaju jedan od najvećih razvojnih potencijala države.

- Dijaspora je jak resurs - finansijski, lobistički, znanjem, iskustvom i ljudskim potencijalom. To je mlađi dio bosanskohercegovačke nacije koji stiče iskustvo širom svijeta. Moramo imati stalnu vezu s tim ljudima i institucionalno se baviti dijasporom - rekao je.

Dodao je da Bosna i Hercegovina mora bolje iskoristiti mogućnosti koje dijaspora pruža kroz investicije, međunarodno lobiranje i prijenos znanja.

- To je dodatni motor Bosne i Hercegovine koji danas nije dovoljno iskorišten - kazao je Izetbegović.

Naglasio je kako vjeruje da predstojeći Opći izbori mogu donijeti promjene ukoliko politički akteri izvuku pouke iz ranijih grešaka.

- Mislim da bi mogli. Ako bude pameti i odgovornosti i ako se svi naučimo na greškama koje su se pravile, možemo konačno nešto uraditi dobro za narod u Bosni i Hercegovini - zaključio je Izetbegović tokom gostovanja na BHRT-u.