U Mijakovićima klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koju je ubio monstrum Amir Uzunović

U Mijakovićima je danas klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koja je u 36. godini života ubijena u mjestu Vuhred u Sloveniji. Nakon ikindije-namaza obavljen je ukop na mezarju Mijakovići.

Od Zijade su se oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji i brojni mještani. Iza nje su ostali sin, otac, majka i braća.