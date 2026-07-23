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SIN OSTAO IZA NJE

U Mijakovićima klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koju je ubio monstrum Amir Uzunović

Od Zijade su se oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji i brojni mještani

Klanjana dženaza Zijadi Uzunović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

prije 15 minuta

U Mijakovićima je danas klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koja je u 36. godini života ubijena u mjestu Vuhred u Sloveniji. Nakon ikindije-namaza obavljen je ukop na mezarju Mijakovići.

Od Zijade su se oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji i brojni mještani. Iza nje su ostali sin, otac, majka i braća.

Podsjećamo, Zijadu je ubio njen suprug Amir Uzunović. Tragedija se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija je prijavu zaprimila nešto prije jedan sat iza ponoći.

Prema dosadašnjim informacijama, Uzunović je supruzi nožem nanio smrtonosne povrede, od kojih je preminula na mjestu događaja.

Riječ je o porodici iz Kaknja koja se prije nekoliko godina preselila u Sloveniju u potrazi za boljim životom.

# UBISTVO
# DŽENAZA
# MIJAKOVIĆI
# ZIJADA UZUNOVIĆ
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