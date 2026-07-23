U Mijakovićima klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koju je ubio monstrum Amir Uzunović

U Mijakovićima je danas klanjana dženaza Zijadi Uzunović, koja je u 36. godini života ubijena u mjestu Vuhred u Sloveniji. Nakon ikindije-namaza obavljen je ukop na mezarju Mijakovići.
Od Zijade su se oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji i brojni mještani. Iza nje su ostali sin, otac, majka i braća.
Podsjećamo, Zijadu je ubio njen suprug Amir Uzunović. Tragedija se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija je prijavu zaprimila nešto prije jedan sat iza ponoći.
Prema dosadašnjim informacijama, Uzunović je supruzi nožem nanio smrtonosne povrede, od kojih je preminula na mjestu događaja.
Riječ je o porodici iz Kaknja koja se prije nekoliko godina preselila u Sloveniju u potrazi za boljim životom.