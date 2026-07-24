Upozorenje NATO-u: BiH krije adut koji Savez ne koristi

Nova analiza američkih stručnjaka ukazuje na sve veći značaj Bosne i Hercegovine u evropskoj odbrambenoj industriji.

Bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) i nekadašnji zamjenik direktora vojne obavještajne službe Sjedinjenih Američkih Država Dag Vajs (Doug Wise) ocijenili su da potencijal Bosne i Hercegovine u proizvodnji municije ne bi smio biti zanemaren.

U analizi objavljenoj za Balkan Insight podsjetili su na upozorenje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Mark Rutte) da Rusija za tri mjeseca proizvede onoliko municije koliko cijela Alijansa proizvede za godinu dana, ističući da evropske zemlje ubrzano povećavaju proizvodne kapacitete.

Snažan potencijal

Posebno su izdvojili dvije bosanskohercegovačke kompanije – Pretis i Binas.

– Pretis je među rijetkim postrojenjima u Evropi koja proizvode artiljerijske granate kalibra 155 milimetara prema punim NATO standardima, dok Binas proizvodi precizne upaljače za minobacačku, artiljerijsku i raketnu municiju, kao i granate od 40 milimetara i inicijalne kapisle – navodi se u analizi.

Dodaju da su obje kompanije već dokazale sposobnost isporuke proizvoda savezničkim kupcima, uključujući i Sjedinjene Američke Države.

Gregorijan i Vajs smatraju da Pretis i Binas predstavljaju proizvodne kapacitete čija bi izgradnja danas zahtijevala godine rada i stotine miliona dolara ulaganja.

Podsjećaju da je izvoz namjenske industrije Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine dostigao 476 miliona KM, ali naglašavaju da najveću vrijednost predstavljaju stručni radnici.

Namjenska industrija

– Iza tih brojki stoje inženjeri, tehničari i proizvodni stručnjaci koji posjeduju decenije iskustva u proizvodnji precizne municije i čije se znanje ne može nadomjestiti preko noći – navodi se u tekstu.

Autori smatraju da obje kompanije imaju značajan prostor za povećanje proizvodnje, modernizaciju pogona i proširenje izvoza, ali upozoravaju da će za ostvarenje tog potencijala biti potrebna ozbiljna međunarodna ulaganja.

Zaključuju da ulaganje u Pretis i Binas nije političko pitanje, već poslovno opravdana investicija u kompanije koje već proizvode traženu municiju i imaju potencijal za daljnji razvoj.