Krug 99 problematizira izgled glasačkih listića za Predsjedništvo BiH: Više ne piše "Bošnjak", "Srbin" i "Hrvat"

Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" izrazila je nezadovoljstvo odlukom Centralne izborne komisije BiH o načinu označavanja kandidata za Predsjedništvo BiH na budućim glasačkim listićima.

Raniji stav

Iz ove organizacije tvrde da je CIK promijenio raniji stav prema kojem bi na listićima trebali biti korišteni ustavni nazivi Bošnjak, Hrvat i Srbin. Umjesto toga, usvojena je formulacija prema kojoj će stajati "bošnjački član", "hrvatski član" i "srpski član" Predsjedništva BiH.

Krug 99 smatra da je takva odluka sporna jer, prema njihovom tumačenju, Ustav BiH i Izborni zakon ne poznaju pojmove "bošnjački", "hrvatski" i "srpski član", već propisuju da Predsjedništvo čine jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin.

U saopćenju navode da razlika nije samo jezička, već i suštinska, jer imenice označavaju osobu koja obavlja funkciju člana Predsjedništva, dok pridjevi, kako tvrde, naglašavaju pripadnost određenom kolektivu i mogu ostaviti utisak da se biraju isključivo etnički predstavnici.

Tehnička rješenja

Iz Kruga 99 pozvali su CIK da izmijeni odluku i vrati formulacije za koje smatraju da su u skladu sa Ustavom BiH. Također su zatražili preispitivanje pojedinih tehničkih rješenja u izbornom informacionom sistemu, tvrdeći da bi ona mogla dodatno produbiti etničke podjele u izbornom procesu.

CIK je, prema ranije usvojenoj odluci, na listićima predvidio oznake "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - bošnjački član", "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - hrvatski član" i "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - srpski član". Krug 99 smatra da bi trebalo koristiti formulaciju "Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine - Bošnjak, Hrvat i Srbin.