CIK dosad izrekao pet kazni u iznosu 22.500 KM na osnovu prijava Koalicije "Pod lupom"

Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom" zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za Opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača, kao i skeniranja glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora.

Ipak, implementaciju izbornih tehnologija pratila su kašnjenja i brojni izazovi, zbog čega se ključne promjene uvode u ograničenom vremenskom okviru, saopćila je Koalicija "Pod lupom".

Izgled glasačkog listića

Ističu da se jedna od mogućih promjena, koja dolazi relativno kasno, odnosi na izgled glasačkog listića koji još uvijek nije zvanično poznat, a koji prema javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata. Kako navode iz Koalcije "Pod lupom", to predstavlja značajnu promjenu u odnosu na dosadašnju praksu.

- Iako danas govorimo o najvažnijim i historijskim promjenama u izbornom procesu, jednako je važno osigurati da i najveće promjene koje se tiču samih birača budu pravovremeno predstavljene i jasno objašnjene - izjavio je na konferenciji za medije Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije "Pod lupom".

Također, Koalicija "Pod lupom" je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije i do sada je zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju.

Na osnovu prijava Koalicije "Pod lupom", Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla pet sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 KM.

Sankcionisanje izbornih nepravilnosti

- Kada je riječ o sankcionisanju izbornih nepravilnosti, posebno zabrinjava praksa u ovom izbornom ciklusu prema kojoj preuranjena kampanja, iako zakonom zabranjena od dana raspisivanja izbora, nije sankcionisana sve do ovjere političkih subjekata i kandidata. Takav pristup rezultirao je izostankom sankcija za značajan broj evidentiranih slučajeva, uz neujednačenu praksu u odnosu na raniji izborni ciklus, što negativno utječe na integritet izbornog procesa - izjavila je pravnica Alma Bajrić.

Koalicija "Pod lupom" poziva sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem online obrasca uključujući i anonimne prijave.

Također, iz Koalicije "Pod lupom" su pozvali sve zainteresovane da se prijave kao nestranački posmatrači izbornog dana i daju direktan doprinos zaštiti izborne volje građana. Prijave za posmatrače se odvijaju putem obrasca ili putem navedenog besplatnog telefona.