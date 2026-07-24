Kantonalni sud odbio žalbe Vlade FBiH: Nema vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica

Kantonalni sud u Zenici pravosnažno je odbio žalbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Grada Zenice te potvrdio odluku prema kojoj neće biti uvedena vanredna uprava u kompaniju Nova Željezara Zenica.

Drugostepenom presudom potvrđena je ranija odluka Općinskog suda u Zenici, čime je okončan postupak po žalbi na prvostepenu presudu.

Javni interes

U obrazloženju, koje se prostire na gotovo 30 stranica, sud je odgovorio na ključne argumente predlagača i pojasnio da sama činjenica da je kompanija insolventna ili da postoje uslovi za pokretanje stečaja nije dovoljna za uvođenje vanredne uprave.

Sud je naveo da zakonski uslovi predstavljaju tek početni kriterij, dok je predlagač bio dužan dokazati i postojanje javnog interesa, proporcionalnost mjere te vjerovatnost da bi vanredna uprava ostvarila bolje rezultate od stečajnog postupka.

Prema ocjeni suda, Vlada FBiH nije dostavila dovoljno dokaza koji bi pokazali da bi uvođenje vanredne uprave omogućilo povoljniji ishod za povjerioce ili uspješnije restrukturiranje kompanije.

U obrazloženju se ističe da nisu dostavljene stručne analize niti procjene koje bi potvrdile da bi povjerioci bili namireni u većem obimu nego kroz stečajni postupak.

Sud je također naglasio da se institut vanredne uprave ne može koristiti kao eksperiment, već da prije njegovog uvođenja mora postojati realna vjerovatnost da će ostvariti svrhu zbog koje je zakonom propisan.

Značajne posljedice

Iako je prihvatio da bi prestanak rada Nove Željezare imao značajne posljedice za Zenicu i Zeničko-dobojski kanton, sud je zaključio da to samo po sebi ne predstavlja dokaz sistemskog značaja na nivou Federacije BiH koji bi opravdao primjenu ove izuzetne mjere.

U presudi je odbačena i tvrdnja da je sud bio dužan sam pribavljati dokaze kojima bi se potkrijepio prijedlog Vlade FBiH, uz obrazloženje da je teret dokazivanja na predlagaču.

Podsjećamo, Vlada FBiH ranije je donijela odluku o uvođenju vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica i imenovala privremenu upravnicu, nakon čega je većinski vlasnik pokrenuo sudski postupak koji je sada okončan pravosnažnom presudom.