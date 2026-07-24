HDZ BiH: Nastaviti reformske procese u BiH i jačati EU perspektivu

Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali mora počivati na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i punoj ustavnoj jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, poručeno je na radnom ručku koji su dužnosnici HDZ-a BiH održali u Mostaru s ambasadorima Republike Hrvatske, Slovačke Republike, Republike Slovenije i Republike Austrije u BiH.

Susretu su prisustvovali predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, zamjenica predsjednika HDZ-a BiH i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, te dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u Zastupničkom domu PS BiH Darijana Filipović, saopćeno je iz HDZ-a BiH.

S diplomatske strane sudjelovali su ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Sabolić, ambasador Slovačke Republike u BiH Roman Hlobeň, ambasador Republike Slovenije u BiH Damijan Sedar te ambasador Republike Austrije u BiH Georg Divalt (Georg Diwald).

Razmijenjena su stajališta o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nastavku evropskog puta, reformama i važnosti stabilnog institucionalnog dijaloga.

Ocijenjeno je kako recentni pomaci u parlamentarnom postupku predstavljaju važan korak, ali i kako pred institucijama BiH i domaćim političkim akterima ostaje obveza nastavka usaglašavanja i donošenja odluka potrebnih za nove iskorake prema Evropskoj uniji.

Razgovarano je i o predstojećem izbornom procesu u BiH, uz naglasak na poštivanje zakonskog okvira i očuvanje političke stabilnosti.

Dužnosnici HDZ-a BiH naglasili su u potrebu da se kroz izborni proces dodatno potvrde načela legitimnog političkog predstavljanja i ustavne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda.

Zahvalili su predstavnicima država članica Evropske unije na kontinuiranoj potpori BiH, istaknuvši kako je upravo dijalog s partnerima koji razumiju politički kontekst Zapadnog Balkana važan za jačanje povjerenja, nastavak reformi i stvaranje uvjeta za daljnji napredak BiH.