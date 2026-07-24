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Ambasada SAD: Privatni lobisti ne predstavljaju Trampovu admninistraciju

Politiku SAD prema BiH utvrđuju isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici Vlade SAD, istakli su

Ambasada SAD-a u BiH. Facebook

N. J.

prije 27 minuta

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odbacila je tvrdnje pojedinih privatnih lobista koji, kako navode, u javnosti stvaraju pogrešan utisak da govore u ime administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iz Ambasade su poručili da takve izjave nisu tačne te naglasili da vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini određuju isključivo predsjednik SAD-a i ovlašteni predstavnici američke administracije.

- Povodom nedavnih medijskih članaka, potvrđujemo da su netačne izjave privatnih lobista koji tvrde da predstavljaju administraciju predsjednika Trampa. Politiku SAD-a prema BiH utvrđuju isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici Vlade SAD-a - saopćili su iz Ambasade.

# AMBASADA SAD
# DONALD TRUMP
# LOBISTI
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