Ambasada SAD: Privatni lobisti ne predstavljaju Trampovu admninistraciju

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odbacila je tvrdnje pojedinih privatnih lobista koji, kako navode, u javnosti stvaraju pogrešan utisak da govore u ime administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iz Ambasade su poručili da takve izjave nisu tačne te naglasili da vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini određuju isključivo predsjednik SAD-a i ovlašteni predstavnici američke administracije.

- Povodom nedavnih medijskih članaka, potvrđujemo da su netačne izjave privatnih lobista koji tvrde da predstavljaju administraciju predsjednika Trampa. Politiku SAD-a prema BiH utvrđuju isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici Vlade SAD-a - saopćili su iz Ambasade.