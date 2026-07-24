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REAKCIJA

DF o odluci Suda BiH: Svako dalje operisanje s pojmom legitimnog predstavljanja je pravno i sudski invalidno

Izražavamo nadu da je to sada jasno i svim "sarajevskim" političkim faktorima, naveli su

Slaven Kovačević. DF

N. J.

prije 16 minuta

Demokratska fronta saopćila je da je odlukom Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a povodom kandidature Slavena Kovačevića, u kojoj se navodi da princip "legitimnog predstavljanja" ne postoji u Ustavu BiH i Izbornom zakonu, konačno stavljena tačka na izmišljenu priču o legitimnom predstavljanju kojom Zagreb, HDZ i HNS već godinama maltretiraju i javnost i građane BiH.

- Nametanjem tog izmišljenog principa legitimnog predstavljanja iscrpljuju cjelokupno društvo i fokus sa stvarnih problema građana, sa stvarnih potreba društva i države, usmjeravaju na svoje propale političke planove koji se temelje na lažima i pravno nepostojećim normama - saopćio je DF.

Dodaju da Demokratska fronta također, više od decenciju, najčešće usamljena, dosljedno ukazuje na pogubnost tih laži, brani Ustav Bosne i Hercegovine i zagovara demokratske i evropske standarde.

- Svako dalje operisanje sa pojmom legitimnog predstavljanja, pravno i sudski je invalidno te politički besmisleno, i ne može biti nikakav argument u budućim političkim razgovorima i pregovorima.

Izražavamo nadu da je to sada jasno i svim "sarajevskim" političkim faktorima koji su, što javno, što manje javno, da ne kažemo tajno, bili spremni izaći u susret zahtjevima Zagreba, HDZ-a i HNS-a.- zaključuju iz DF-a. 

# DEMOKRATSKA FRONTA
# IZBORI 2026
# LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE
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