DF o odluci Suda BiH: Svako dalje operisanje s pojmom legitimnog predstavljanja je pravno i sudski invalidno

Demokratska fronta saopćila je da je odlukom Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a povodom kandidature Slavena Kovačevića, u kojoj se navodi da princip "legitimnog predstavljanja" ne postoji u Ustavu BiH i Izbornom zakonu, konačno stavljena tačka na izmišljenu priču o legitimnom predstavljanju kojom Zagreb, HDZ i HNS već godinama maltretiraju i javnost i građane BiH.

- Nametanjem tog izmišljenog principa legitimnog predstavljanja iscrpljuju cjelokupno društvo i fokus sa stvarnih problema građana, sa stvarnih potreba društva i države, usmjeravaju na svoje propale političke planove koji se temelje na lažima i pravno nepostojećim normama - saopćio je DF.