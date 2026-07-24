Autonomaš Miran Koštić dolijao u SAD: Tražio državljanstvo i prešutio da je u BiH optužen za ratne zločine

Državljanin Bosne i Hercegovine Miran Koštić (66) optužen je prošle sedmice pred federalnom velikom porotom u Ajdahu (Idaho) u SAD za laganje prilikom pokušaja dobijanja američkog državljanstva.

Prema sudskim dokumentima, Koštić je bio visoki zvaničnik takozvane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna (APZB). U toj ulozi, udarao je zatvorenike pištoljem, tukao ih drvenim palicama, kolčevima i pesnicama, te ih šutirao, uzrokujući gubitak svijesti. Primoravao je zatvorenike da tuku jedni druge, a naređivao je i drugim pripadnicima APZB-a da ih tuku.

U svojim zahtjevima za stjecanje državljanstva SAD-a, kao i tokom razgovora s FBI-jem i Službom za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS), više puta je lagao o zlostavljanju u kojem je učestvovao i koje je naređivao, te – između ostalih laži – nije prijavio optužbe podignute protiv njega u Bosni i Hercegovini za ratne zločine, saopćilo je američko Ministarstvo pravde.

Prijeti mu dugogodišnji zatvor

Koštić je optužen za pokušaj prevare pri naturalizaciji i davanje materijalno lažnih izjava agentima za provođenje zakona. Ukoliko bude osuđen, suočava se s maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora za svaku tačku optužnice za pokušaj prevare pri naturalizaciji i pet godina zatvora za tačku optužnice za davanje lažnih izjava.

- Miran Koštić je decenijama koristio boravak u SAD-u i na kraju pokušao postati naturalizirani državljanin, sve vrijeme prikrivajući kršenja ljudskih prava koja je počinio u Bosni i Hercegovini - rekao je pomoćnik državnog tužioca A. Tajsen (Tysen) Duva iz Krivičnog odjela Ministarstva pravde.

Dodao je da će pojedinci koji čine zločine u inostranstvu i lažu imigracijskim vlastima kako bi tražili sigurno utočište u Sjedinjenim Državama biti istraženi i procesuirani.

- Integritet našeg procesa naturalizacije i provođenje naših imigracijskih zakona su od najveće važnosti - kazao je on.

Ključna uloga u vođenju istrage

Ministarstvo pravde SAD je zahvalilo Ministarstvu pravde Bosne i Međunarodnom rezidualnom mehanizmu Ujedinjenih nacija za krivične tribunale, navodeći da su imali ključnu ulogu u vođenju istrage u vezi s Koštićem.

Slučaj Mirana Koštića ispituje služba za istrage unutrašnje sigurnosti pri Ministarstvu za unutrašnju sigurnost SAD i Federalni istražni biro u koordinaciji s drugim službama.

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je krajem 2022. godine optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Mirana Koštića (62) iz Nort (North) Sampsona, Ajdaho (SAD), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.