Džindić o poskupljenju plina: Ovakvom politikom Vlade i Energoinvesta je ubijena Željezara

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije te potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić oglasio se na svom Facebook nalogu povodom poskupljenja plina.

U nastavku prenosimo njegovu objavu u cijelosti:

- Cijena plina danas je povećana od strane ruskog dobavljača prema Energoinvestu i odmah znamo koliki je iznos, i to u drugoj decimali – 14,42 posto! Zapamtite svi – 14,42 posto... Ide superhitno povećanje!!!

Energoinvest je tokom 2025. godine dva puta dobio smanjenje cijene plina od ruskog dobavljača, ali to smanjenje nije prenio na korisnike plina i na osnovu toga je od korisnika plina do sada uzeo 30 miliona KM!!!

Ko krade, taj i laže!!!

Ovakvom politikom Vlade FBiH i Energoinvesta ubijena je Željezara Zenica, jer su i njoj držali visoke cijene plina!!!

Građani Kantona Sarajevo kaznit će svakoga ko učestvuje u najvećoj otmici novca od vlastitog naroda preko cijene plina!!!