Džindić o poskupljenju plina: Ovakvom politikom Vlade i Energoinvesta je ubijena Željezara

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije te potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić oglasio se na svom Facebook nalogu povodom poskupljenja plina.
U nastavku prenosimo njegovu objavu u cijelosti:
- Cijena plina danas je povećana od strane ruskog dobavljača prema Energoinvestu i odmah znamo koliki je iznos, i to u drugoj decimali – 14,42 posto! Zapamtite svi – 14,42 posto... Ide superhitno povećanje!!!
Energoinvest je tokom 2025. godine dva puta dobio smanjenje cijene plina od ruskog dobavljača, ali to smanjenje nije prenio na korisnike plina i na osnovu toga je od korisnika plina do sada uzeo 30 miliona KM!!!
Ko krade, taj i laže!!!
Ovakvom politikom Vlade FBiH i Energoinvesta ubijena je Željezara Zenica, jer su i njoj držali visoke cijene plina!!!
Građani Kantona Sarajevo kaznit će svakoga ko učestvuje u najvećoj otmici novca od vlastitog naroda preko cijene plina!!!
Umjesto da smanje cijenu plina za 30 posto i vrate uzeti novac, oni će sada cijenu povećati za još 14,42 posto.
Za ministra Lakića i premijera Nikšića...
Trenutna cijena plina na TTF berzi iznosi od 62 do 65 eura po MWh, bez troškova transporta, što je gotovo dvostruko više od nabavne cijene iz Ruske Federacije, koja nakon ovog povećanja iznosi oko 35 eura po MWh. Zbog toga je priča o alternativi još jedna šuplja priča!!!
Bit će interesantno vidjeti rezultat na polugodišnjem izvještaju Energoinvesta, koji čak 91,6 posto godišnjih prihoda ostvaruje upravo trgovinom plinom! Bruka - poručio je.
Podsjećamo, federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić saopćio je danas je da ruski Gazprom Export povećao Energoinvestu nabavnu cijenu prirodnog gasa. Cijena za treći kvartal ove godine trebala bi biti veća za 14,42 posto, pa će standardni kubni metar, umjesto dosadašnjih 0.86, koštati 0,99019 KM.