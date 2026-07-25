U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: BiH sigurna, Evropa nije

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: BiH sigurna, Evropa nije

Iransko upozorenje Bugarskoj, prije svega, predstavlja snažnu političku i diplomatsku poruku usmjerenu na odvraćanje evropskih država od pružanja logističke ili vojne podrške američkim operacijama protiv Irana, smatra doc. dr. Veldin Kadić s Fakulteta političkih nauka, Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija.

Mogućnost neposrednog konvencionalnog raketnog djelovanja prema Bugarskoj značajno je ograničena. Naša zemlja se razlikuje od država koje direktno pružaju logističku podršku američkim vojnim operacijama protiv Irana.

Prijedlogom budžeta u FBiH pacijenti razočarani: Ko je otpisao teško oboljele.

Damir Alić, advokat porodice ubijene Aldine Jahić, u razgovoru za "Avaz" otkrio: Anis Kalajdžić pokazao nepoštovanje, nije neuračunljiv.

Reprezentativac BiH tražen na tržištu: Demirović na radaru italijanskih, turskih i engleskih velikana.

“Ljetne cijene” nije ni bilo, još jedan rast na pragu: Očekuje se novo poskupljenje peleta.

Mustafa ef. Cerić za "Dnevni avaz" je govorio o važnim društvenim i političkim pitanjima. Ističe da će izbor reisa i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH odredit budućnost Bošnjaka.

Javni obračun oko plaća entitetskih zavoda: Entiteti u ratu zbog statistike, građani u borbi za preživljavanje.

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Ko će raditi u BiH za deset godina: Nedostaju hiljade radnika, a radna snaga sve starija.

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