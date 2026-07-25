Evo kakvo vrijeme danas očekuje građane BiH

Nakon svježijeg jutra, građane Bosne i Hercegovine danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Tokom dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti, ali će se u većem dijelu zemlje zadržati ugodne vremenske prilike.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 10 do 16 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 21 i 27 stepeni, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa.

U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno povećanje naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura bit će oko 10 stepeni, dok se najviša dnevna očekuje oko 24 stepena.