Pojačan saobraćaj širom BiH: Gužve na cestama i dugotrajna čekanja na granicama

Kraj radne sedmice i početak vikenda donijeli su pojačan intenzitet saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Najveće gužve zabilježene su na dionici Čelebići - Konjic, dok su zbog sezone godišnjih odmora formirane duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima.

Na ulazu u BiH najduže se čeka na graničnim prelazima Hadžin Potok, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica i Brod, dok su na izlazu iz zemlje najveće gužve na prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno ne prelaze 30 minuta.

Vozačima dodatne poteškoće stvaraju brojni radovi na cestama. Zbog izgradnje poddionice autoceste Nemila -Vranduk zatvorena je dionica Golubinja - Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17. Radovi su u toku i na autocesti A-1 između Lašve i Kaknja, kao i na dionici Sarajevo zapad - Lepenica, gdje se saobraća izmijenjenim režimom.

Otežano se vozi i na više magistralnih puteva, uključujući pravce Podromanija - Sumbulovac, Sarajevo - Lapišnica, Crna Rijeka - Jajce, Izačić - Bihać i Konjic - Jablanica. Na dionicama Dobro Polje - Miljevina, Tuzla - Bijeljina i Jablanica - Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.