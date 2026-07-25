Mujanović nakon odluke Suda BiH: Vrijeme je za ustavne reforme usklađene s pravilima EU

Bosanskohercegovački politolog Jasmin Mujanović, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, oglasio se na društvenoj mreži X povodom jučerašnje odluke Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine. Sud je odbio žalbu Hrvatske stranke prava (HSP) BiH na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom je potvrđena kandidatura Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
Odluka od velikog značaja
Mujanović smatra da je riječ o odluci od velikog značaja koja bi, kako navodi, mogla imati dugoročne političke posljedice za Bosnu i Hercegovinu.
- Sud je izričito odbacio postojanje takozvanog 'legitimnog predstavljanja', pojma koji hrvatski nacionalistički separatisti koriste kako bi se pozvali na svoju neutemeljenu tvrdnju da su ustavni i izborni režim BiH predvidjeli da članove Predsjedništva države (a implicitno i druge izabrane organe) biraju isključivo pripadnici 'njihove sopstvene' etničke zajednice - napisao je Mujanović.
- Sud je (ponovo) kategorički potvrdio da to ne piše u relevantnim dijelovima Ustava BiH, niti to postoji bilo gdje u izbornim zakonima BiH, te da je potrebno samo (i, logično, jedino moguće) da se članovi Predsjedništva države samoidentifikuju kao pripadnici jedne od tri konstitutivne grupe, kao i da moraju biti izabrani iz jednog od dva entiteta (dva člana, jedan Hrvat, jedan Bošnjak iz FBiH; jedan Srbin iz RS) - istakao je Mujanović.
Dodao je da ovakvo tumačenje nije novo, ali da bi aktuelna odluka trebala predstavljati upozorenje međunarodnim akterima koji su, prema njegovom mišljenju, u pojedinim situacijama popuštali pod političkim pritiscima kada je riječ o pitanju izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.
- Ovo samo po sebi nije novost, ali bi trebalo biti poziv na buđenje za sve diplomate i strane vlade koje su, povremeno, dopuštale da HDZ-ovo drsko vršenje pritiska poljulja njihovu vlastitu posvećenost osnovnim demokratskim normama u BiH, državi kandidatkinji za članstvo u EU (da ne zaboravimo!) - dodao je.
Demokratski standardi
Na kraju je poručio da je vrijeme da se politička pažnja usmjeri na izmjene koje će Bosnu i Hercegovinu približiti evropskim demokratskim standardima.
- 'Legitimno predstavljanje', poput doktrine 'odvojeni, ali jednaki', niti je legitimno, niti je primjer demokratskog predstavljanja koje bi priznala bilo koja ustavna demokratska vlast u slobodnom svijetu. A danas je to potvrdio i Sud BiH - poručio je.
Jednostavno nema nikakvog razloga da se ovoj apsurdnoj ideji više poklanja pažnja. Sada je vrijeme da se razgovara o stvarnim ustavnim reformama: onima koje su u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije (EU acquis), Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i mišljenjima Venecijanske komisije, zaključio je Mujanović.