Mujanović nakon odluke Suda BiH: Vrijeme je za ustavne reforme usklađene s pravilima EU

- Sud je izričito odbacio postojanje takozvanog 'legitimnog predstavljanja', pojma koji hrvatski nacionalistički separatisti koriste kako bi se pozvali na svoju neutemeljenu tvrdnju da su ustavni i izborni režim BiH predvidjeli da članove Predsjedništva države (a implicitno i druge izabrane organe) biraju isključivo pripadnici 'njihove sopstvene' etničke zajednice - napisao je Mujanović.

Mujanović smatra da je riječ o odluci od velikog značaja koja bi, kako navodi, mogla imati dugoročne političke posljedice za Bosnu i Hercegovinu.

Bosanskohercegovački politolog Jasmin Mujanović, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, oglasio se na društvenoj mreži X povodom jučerašnje odluke Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine. Sud je odbio žalbu Hrvatske stranke prava (HSP) BiH na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom je potvrđena kandidatura Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

- Sud je (ponovo) kategorički potvrdio da to ne piše u relevantnim dijelovima Ustava BiH, niti to postoji bilo gdje u izbornim zakonima BiH, te da je potrebno samo (i, logično, jedino moguće) da se članovi Predsjedništva države samoidentifikuju kao pripadnici jedne od tri konstitutivne grupe, kao i da moraju biti izabrani iz jednog od dva entiteta (dva člana, jedan Hrvat, jedan Bošnjak iz FBiH; jedan Srbin iz RS) - istakao je Mujanović.

Dodao je da ovakvo tumačenje nije novo, ali da bi aktuelna odluka trebala predstavljati upozorenje međunarodnim akterima koji su, prema njegovom mišljenju, u pojedinim situacijama popuštali pod političkim pritiscima kada je riječ o pitanju izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.

- Ovo samo po sebi nije novost, ali bi trebalo biti poziv na buđenje za sve diplomate i strane vlade koje su, povremeno, dopuštale da HDZ-ovo drsko vršenje pritiska poljulja njihovu vlastitu posvećenost osnovnim demokratskim normama u BiH, državi kandidatkinji za članstvo u EU (da ne zaboravimo!) - dodao je.

Demokratski standardi

Na kraju je poručio da je vrijeme da se politička pažnja usmjeri na izmjene koje će Bosnu i Hercegovinu približiti evropskim demokratskim standardima.

- 'Legitimno predstavljanje', poput doktrine 'odvojeni, ali jednaki', niti je legitimno, niti je primjer demokratskog predstavljanja koje bi priznala bilo koja ustavna demokratska vlast u slobodnom svijetu. A danas je to potvrdio i Sud BiH - poručio je.

Jednostavno nema nikakvog razloga da se ovoj apsurdnoj ideji više poklanja pažnja. Sada je vrijeme da se razgovara o stvarnim ustavnim reformama: onima koje su u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije (EU acquis), Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i mišljenjima Venecijanske komisije, zaključio je Mujanović.