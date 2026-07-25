Za vikend stižu jugo, kiša i grmljavina, a početkom augusta temperature skaču do 36 stepeni

Nakon ugodnijeg vremena i nešto nižih temperatura, Bosnu i Hercegovinu već od sutra očekuje nova promjena vremenskih prilika. Meteorolozi najavljuju povratak južnog vjetra, naoblačenje te kišu i pljuskove s grmljavinom u većem dijelu zemlje.

Danas će preovladavati toplije i uglavnom sunčano vrijeme, uz dnevne temperature koje će dosezati oko 30 stepeni. Međutim, od nedjelje poslijepodne slijedi pogoršanje vremenskih prilika.

- Južina koja će zapuhati od sredine dana i poslijepodne u većem dijelu zemlje, uz umjeren do lokalno u planinskim predjelima na udare jak jugo će nagovjestiti dolazak novih padavina. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju najprije u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u poslijepodnevnim satima nedjelje. Kasnije do kraja dana, a glavninom tokom noći na ponedjeljak (27.07.) kiše i pljuskova sa grmljavinom bi bilo postepeno u većem dijelu zemlje, navodi Bh. meteo.

Prema prognozama, najviše padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i dijelovima centralne Bosne, dok bi u Hercegovini lokalno moglo biti izraženijih grmljavinskih nevremena. Najviša dnevna temperatura u nedjelju dosezat će oko 32 stepena.

Od utorka se očekuje stabilizacija vremena uz više sunčanih perioda i bez značajnijih padavina. Takve vremenske prilike trebale bi se zadržati nekoliko dana.

Prema trenutnim prognozama, krajem jula i početkom augusta slijedi novi toplotni val. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira da će početkom augusta jutarnje temperature iznositi između 17 i 22 stepena, dok će dnevne u Bosni rasti do 35, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa.