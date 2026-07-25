Da li je preferencijalno glasanje izgubilo svaki smisao i treba li ga ukinuti

Mogućnost preferencijalnog glasanja, koja znači da osim glasa za politički subjekt, možete birati direktno i ljude koji su na listi tog političkog subjekta, je nešto što omogućavaju izborni sistemi u više zemalja Evropske unije, kao i u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovakve mjere je da građani dobiju na važnosti i da ne biraju samo politike, nego i ljude koji će provoditi njihove politike.

Ipak, ono što je idealno zamišljeno, ne bi to bilo to, kada se u Bosni i Hercegovini ne bi zloupotrijebilo.

Ranije je u Bosni i Hercegovini, po uzoru na Hrvatsku, postojao unutarstranački cenzus od 10 posto, što bi, pojednostavljeno rečeno značilo, ako je stranka dobila mandat, potrebno je da dobijete tih 10 posto glasova kako bi se vrednovao vaš broj glasova bez obzira na mjesto na listi. Ukoliko unutar liste niko nije prešao tih 10 posto, onda je mandat dobijao nosilac liste i ljudi koji su odmah ispod njega, ukoliko je politički subjekt dobio više mandata.

To je bio model koji je balansirao između želja političkih subjekata i rezultata ljudi, a odstupanja u smislu zastupljenosti ljudi s malim brojem glasova dešavala se ukoliko, primjera radi, onaj koji je najbolji povuče po 30-40 posto glasova, a onda ode u izvršnu vlast, a onaj ko je ispod njega na listi uglavnom ima minoran broj glasova i tuđim zaslugama dobije mandat.

Također, kompenzacijske liste, koje postoje u BiH, kao jedna jedinstvena stvar, omogućavale se da ljudi s manjim brojem glasova dobiju mandat.