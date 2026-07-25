Fondacija Aldina Jahić nakon šest ročišta: Kalajdžić se ponašao skandalozno, iživljavao se nad svjedocima

Fondacija Aldina Jahić oglasila se nakon šest održanih ročišta u predmetu koji se vodi nakon ubistva Aldine Jahić, poručivši da porodica i dalje prolazi kroz težak period te da će insistirati na najstrožoj kazni za odgovornu osobu.

Kako su naveli iz Fondacije, tokom šest dana suđenja prijatelji, svjedoci i osobe bliske Aldini morali su ponovo prolaziti kroz bolne trenutke i iznositi svoja svjedočenja pred sudom.

- Iza nas je šest ročišta. Šest dana u kojima su prijatelji, svjedoci i oni koji su je voljeli morali stati pred sud i iznova prolaziti kroz ono što su vidjeli, čuli i osjetili - navedeno je u objavi Fondacije Aldina Jahić.