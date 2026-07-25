Fondacija Aldina Jahić nakon šest ročišta: Kalajdžić se ponašao skandalozno, iživljavao se nad svjedocima

Fondacija Aldina Jahić oglasila se nakon šest održanih ročišta u predmetu koji se vodi nakon ubistva Aldine Jahić, poručivši da porodica i dalje prolazi kroz težak period te da će insistirati na najstrožoj kazni za odgovornu osobu.
Kako su naveli iz Fondacije, tokom šest dana suđenja prijatelji, svjedoci i osobe bliske Aldini morali su ponovo prolaziti kroz bolne trenutke i iznositi svoja svjedočenja pred sudom.
- Iza nas je šest ročišta. Šest dana u kojima su prijatelji, svjedoci i oni koji su je voljeli morali stati pred sud i iznova prolaziti kroz ono što su vidjeli, čuli i osjetili - navedeno je u objavi Fondacije Aldina Jahić.
Iz Fondacije su posebno ukazali na način ispitivanja svjedoka, navodeći da je bilo teško posmatrati, kako su napisali, "hladno i bezobzirno" postavljanje pitanja tokom postupka.
Advokat porodice Jahić Damir Alić kazao je da smatra kako je ponašanje optuženog tokom suđenja neprihvatljivo.
- Njegovo ponašanje je skandalozno. I dalje se iživljava nad svjedocima postavljajući potpuno irelevantna pitanja. Upravo takvo ponašanje pokazuje da se radi o potpuno uračunljivoj osobi koja je krivično djelo počinila bez ikakve trunke empatije - rekao je Alić.
Porodica Jahić, prema navodima Fondacije, traži maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora.
Nakon šest ročišta nastupila je sudska pauza, a nastavak suđenja zakazan je krajem augusta.
- Za sve koji su bili tu, koji su svjedočili, koji su pratili, koji su dolazili ispred suda, hvala. Vaše prisustvo nije bilo nevažno. Nikada - poručili su iz Fondacije Aldina Jahić.