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BORBA ZA PRAVDU

Fondacija Aldina Jahić nakon šest ročišta: Kalajdžić se ponašao skandalozno, iživljavao se nad svjedocima

Iz Fondacije su posebno ukazali na način ispitivanja svjedoka, navodeći da je bilo teško posmatrati

Oglasila se Fondacija Aldina Jahić. Facebook

Z. V.

prije 47 minuta

Fondacija Aldina Jahić oglasila se nakon šest održanih ročišta u predmetu koji se vodi nakon ubistva Aldine Jahić, poručivši da porodica i dalje prolazi kroz težak period te da će insistirati na najstrožoj kazni za odgovornu osobu.

Kako su naveli iz Fondacije, tokom šest dana suđenja prijatelji, svjedoci i osobe bliske Aldini morali su ponovo prolaziti kroz bolne trenutke i iznositi svoja svjedočenja pred sudom.

- Iza nas je šest ročišta. Šest dana u kojima su prijatelji, svjedoci i oni koji su je voljeli morali stati pred sud i iznova prolaziti kroz ono što su vidjeli, čuli i osjetili - navedeno je u objavi Fondacije Aldina Jahić.

Iz Fondacije su posebno ukazali na način ispitivanja svjedoka, navodeći da je bilo teško posmatrati, kako su napisali, "hladno i bezobzirno" postavljanje pitanja tokom postupka.

Advokat porodice Jahić Damir Alić kazao je da smatra kako je ponašanje optuženog tokom suđenja neprihvatljivo.

- Njegovo ponašanje je skandalozno. I dalje se iživljava nad svjedocima postavljajući potpuno irelevantna pitanja. Upravo takvo ponašanje pokazuje da se radi o potpuno uračunljivoj osobi koja je krivično djelo počinila bez ikakve trunke empatije - rekao je Alić.

Porodica Jahić, prema navodima Fondacije, traži maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora.

Nakon šest ročišta nastupila je sudska pauza, a nastavak suđenja zakazan je krajem augusta.

- Za sve koji su bili tu, koji su svjedočili, koji su pratili, koji su dolazili ispred suda, hvala. Vaše prisustvo nije bilo nevažno. Nikada - poručili su iz Fondacije Aldina Jahić.

# UBISTVO
# DAMIR ALIĆ
# ALDINA JAHIĆ
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