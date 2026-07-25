“Ljetne cijene” nije ni bilo, još jedan rast na pragu: Očekuje se novo poskupljenje peleta

Na pragu smo najtežeg perioda u godini kada uvećanim troškovima preživljavanja treba dodati i one koji prate početak nove školske godine, nabavku zimnice, a posebno ogrjeva za predstojeću grijnu sezonu. Trenutno visoke cijene drveta i peleta, kako saznajemo, bit će još više do prvih hladnijih dana.

Veliko odstupanje

Muhamed Helać iz firme Drvosječa pojašnjava da je u posljednjih 20 godina ogrjev najjeftiniji od početka proljeća do jeseni, jer tokom ljeta je i rad u šumi lakši i jeftiniji, a skladišta su obično puna.

- Sve na kraju rezultira nižom cijenom, koju mi u ovoj branši kolokvijalno zovemo „ljetna cijena“. Ove godine bilježimo veliko odstupanje od uobičajene tržišne dinamike. Za pojedine vrste ogrjeva uopšte nije došlo do pada cijene u odnosu na „zimsku cijenu“, odnosno „ljetne cijene“ nije ni bilo. Najalarmantnije je što je sirovine sve manje na tržištu, pa smo primorani u vlastitoj režiji organizovati sječu drveta u šumama, što je ranije bilo obezbjeđeno od preduzeća za upravljanje šumama – kaže Helać.