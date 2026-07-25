Članica SDP-a o Magodi: Naježila sam se kada sam vidjela kako se obukao na sastanku s ambasadoricom, nije koncert Jale i Bube

Članica SDP-a iz Novog Sarajeva Jasenka Perović, koja je bila i na listi te stranke za Općinsko vijeće, žestoko je kritikovala ministra kulture i sporta i svog stranačkog kolegu Kenana Magodu.
Njena reakcija je uslijedila nakon što se pojavila informacija da Magoda nije platio sudske troškove nakon što je tužio stranačku kolegicu Besimu Borić i izgubio postupak na sudu, a vezano za njene izjave o nasilju u porodici.
- Sa svojim kapacitetima sam stala uz SDP, ali si ne mogu dozvoliti da moj profesionalni opus bude povezan sa imidžom Magode. Prvo nije isplatio što je Sud odredio – dakle, ne poštuje institucije BiH, a obnaša funkciju ministra.
Neki dan sam se naježila kad sam vidjela sliku sa zvanične posjete ambasadorice Španije – majica kratkih rukava, tetovaže do malog prsta na obje ruke. Vlada FBiH ima kodeks ponašanja i oblačenja, što se prenosi i na kantone. Govorimo o osnovnoj pristojnosti. Nije došao na koncert Jale i Bube, već u Ministarstvo kulture i sporta gdje obnaša funkciju ministra. Žao mi je što su ovakvi likovi zalutali, ili još bolje, zloupotrijebili platformu SDP-a za lične interese. SDP treba biti i služiti kao državotvorna stranka, a ne da bude platforma za tatoo egzibicije.
Kao neko ko je preuzeo SDP odgovornosti, smatram da je ovo moja moralna obaveza da kažem i zbog članova i zbog birača, a pogotovo zbog apstinenata. Nismo svi isti. Neki od nas se istinski bore za SDP ideju i spremni su javno govoriti o tome. Zbog SDP-a i naše djece - rekla je.