Članica SDP-a o Magodi: Naježila sam se kada sam vidjela kako se obukao na sastanku s ambasadoricom, nije koncert Jale i Bube

Članica SDP-a iz Novog Sarajeva Jasenka Perović, koja je bila i na listi te stranke za Općinsko vijeće, žestoko je kritikovala ministra kulture i sporta i svog stranačkog kolegu Kenana Magodu.

Njena reakcija je uslijedila nakon što se pojavila informacija da Magoda nije platio sudske troškove nakon što je tužio stranačku kolegicu Besimu Borić i izgubio postupak na sudu, a vezano za njene izjave o nasilju u porodici.

- Sa svojim kapacitetima sam stala uz SDP, ali si ne mogu dozvoliti da moj profesionalni opus bude povezan sa imidžom Magode. Prvo nije isplatio što je Sud odredio – dakle, ne poštuje institucije BiH, a obnaša funkciju ministra.