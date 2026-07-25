Preminuo Irhad Halilović, član SDP-a Stari Grad

Iz Općinske organizacije SDP BiH Stari Grad Sarajevo saopćili su da je preminuo njihov dugogodišnji član Irhad Halilović.

U oproštajnoj poruci istakli su da su vijest o njegovoj smrti primili s velikom tugom.

- Sa velikom tugom primili smo vijest o smrti našeg člana i prijatelja Irhada Halilovića. Pamtit ćemo ga po njegovoj dobroti, ljudskosti i predanosti ideji socijaldemokratije. Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće - poručili su iz SDP-a Stari Grad.

Dženaza će biti klanjana u ponedjeljak, 27. jula, u 17:30 sati na mezarju Šehitluci na Obhodži.

- Neka mu je vječni rahmet i laka bosanska zemlja - naveli su iz SDP-a Stari Grad u oproštajnoj poruci.