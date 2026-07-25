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NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Kolaps na granicama: Kilometarske kolone na izlazu i ulazu u BiH

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani

Duga čekanja na granicama BiH. BIHAMK

Z. V.

prije 2 sata 13 minuta

S obzirom na to da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima.

Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani.

Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok.

Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na bh. izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u Republiku Hrvatsku).

Na drugim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

# GUŽVE
# KOLONE
# GRANICE
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