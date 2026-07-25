Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAREDNA SEDMICA KLJUČNA

Nedim Sladić najavio novi toplotni talas: Temperature će rasti i do 41 stepen

Najizraženiji porast temperature očekuje se od 29. jula

Dolazi toplotni talas sa sjevera Afrike. Facebook

Dž. B.

prije 1 sat 38 minuta

Bosnu i Hercegovinu i region naredne sedmice očekuje novi toplotni talas, upozorio je bh. meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovim riječima, nešto kiše moguće je još u noći na ponedjeljak, nakon čega slijedi duži period stabilnog i suhog vremena, bez značajnijih padavina.

Sladić navodi da će prosječne dnevne temperature najmanje pet dana zaredom biti za pet i više stepeni iznad prosjeka, čime će biti ispunjeni kriteriji za novi toplotni talas. Prema trenutnim prognozama, natprosječno toplo vrijeme moglo bi potrajati najmanje sedam dana, a visoke temperature zadržati se sve do 5. augusta.

Najizraženiji porast temperature očekuje se od 29. jula, kada će dnevni maksimumi iznositi između 34 i 41 stepen Celzijusa. Topli zrak sa sjevera Afrike prvo će zahvatiti zapad i sjeverozapad Evrope, a potom će se proširiti prema centralnoj Evropi i Balkanu.

Zbog sušnog perioda i isušivanja tla povećat će se rizik od izbijanja šumskih požara, zbog čega Sladić poziva građane na dodatni oprez. Dodaje i da će temperatura mora nastaviti rasti, pa bi početkom augusta kupanje mnogima moglo biti manje ugodno zbog neuobičajeno tople vode.

Istakao je i da će stabilne vremenske prilike pogodovati održavanju manifestacija u Mostaru, uključujući "Red Bull Cliff Diving World Series" i tradicionalne skokove sa Starog mosta.

# VRUĆINA
# TOPLOTNI TALAS
# NEDIM SLADIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.