Nedim Sladić najavio novi toplotni talas: Temperature će rasti i do 41 stepen

Bosnu i Hercegovinu i region naredne sedmice očekuje novi toplotni talas, upozorio je bh. meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovim riječima, nešto kiše moguće je još u noći na ponedjeljak, nakon čega slijedi duži period stabilnog i suhog vremena, bez značajnijih padavina.

Sladić navodi da će prosječne dnevne temperature najmanje pet dana zaredom biti za pet i više stepeni iznad prosjeka, čime će biti ispunjeni kriteriji za novi toplotni talas. Prema trenutnim prognozama, natprosječno toplo vrijeme moglo bi potrajati najmanje sedam dana, a visoke temperature zadržati se sve do 5. augusta.

Najizraženiji porast temperature očekuje se od 29. jula, kada će dnevni maksimumi iznositi između 34 i 41 stepen Celzijusa. Topli zrak sa sjevera Afrike prvo će zahvatiti zapad i sjeverozapad Evrope, a potom će se proširiti prema centralnoj Evropi i Balkanu.