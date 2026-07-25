Javni obračun oko plaća entitetskih zavoda: Entiteti u ratu zbog statistike, građani u borbi za preživljavanje

U mnoštvu “balona” koji svakodnevno lete medijskim prostorom u BiH pomalo nezapaženo prošao je tragikomičan obračun entitetskih zavoda za statistiku oko načina obrade podataka. U najkraćem, Zavodi su se posvađali oko toga čija je plaća veća, iako ni jedna, ni druga nisu dovoljne ni za pola potrošačke korpe prosječne porodice u BiH. Odbacili tvrdnje Zavod za statistiku FBiH reagirao je na izvještaj kolega iz RS-a, po kojem je prosječna junska plaća u ovom entitetu iznosila 1.698 KM, navodeći da su u prosječnu neto plaću u RS-u za određene djelatnosti uključeni topli obrok i regres, dok se u FBiH ove naknade iskazuju odvojeno. Iz Zavoda za statistiku RS-a odbacili su ovakve tvrdnje kao netačne, neprofesionalne, nekolegijalne i neumjesne, navodeći da u obračun nisu ušle naknade za topli obrok, prijevoz, regres ili jednokratna pomoć. U oštro intoniranom kontrasaopćenju kolege u FBiH su, za kraj, nisko udarili i s podatkom da je u periodu od 2021. do 2025. godine, prosječna neto plaća u RS bila veća u četiri od pet godina u odnosu na FBiH.

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- Ovo je samo nova epizoda klasične priče - koji je entitet bolji, da ne kažem takmičenja dvojice impotentnih s mikroskopom čiji je … dohodak veći - kaže ekonomski analitičar Igor Gavran. Frizirane ili ne, prosječne plaće u oba entiteta padaju u vodu pred podatkom SSS BiH da je potrošačka korpa iznosila 3.436 KM i da prosječna plaća, a o minimalnim da i ne govorimo, nije bila dovoljna ni za pola mjesečnih troškova. Medijalna primanja - Prosječnu plaću prima relativno mali broj građana, jer nije riječ o tzv. medijalnoj plaći nego čistom matematičkom prosjeku. Manjina ima veoma visoke plaće, dobar dio njih u javnom sektoru, pa zato i jeste ona u RS-u osjetno povećana čim su povećane plaće političara i administracije. Ogroman broj građana ima daleko manje minimalne plaće ili još manje penzije, a veliki broj njih primanja uopšte nema. Oba entiteta su ekonomske ruine koje se nemaju čime pohvaliti, ali je ova rasprava ipak veća sramota za FBiH koja je nekada imala osjetno bolje parametre u svim kategorijama. Sada slijedi korake koji su urušili RS - zaduživanje, uništavanje javnih preduzeća, gašenje strateških sektora privrede – kaže Gavran.

Gavran: Takmičenje dvojice impotentnih . Facebook Gavran: Takmičenje dvojice impotentnih . Facebook