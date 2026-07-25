Javni obračun oko plaća entitetskih zavoda: Entiteti u ratu zbog statistike, građani u borbi za preživljavanje

U mnoštvu “balona” koji svakodnevno lete medijskim prostorom u BiH pomalo nezapaženo prošao je tragikomičan obračun entitetskih zavoda za statistiku oko načina obrade podataka. U najkraćem, Zavodi su se posvađali oko toga čija je plaća veća, iako ni jedna, ni druga nisu dovoljne ni za pola potrošačke korpe prosječne porodice u BiH.
Odbacili tvrdnje
Zavod za statistiku FBiH reagirao je na izvještaj kolega iz RS-a, po kojem je prosječna junska plaća u ovom entitetu iznosila 1.698 KM, navodeći da su u prosječnu neto plaću u RS-u za određene djelatnosti uključeni topli obrok i regres, dok se u FBiH ove naknade iskazuju odvojeno.
Iz Zavoda za statistiku RS-a odbacili su ovakve tvrdnje kao netačne, neprofesionalne, nekolegijalne i neumjesne, navodeći da u obračun nisu ušle naknade za topli obrok, prijevoz, regres ili jednokratna pomoć. U oštro intoniranom kontrasaopćenju kolege u FBiH su, za kraj, nisko udarili i s podatkom da je u periodu od 2021. do 2025. godine, prosječna neto plaća u RS bila veća u četiri od pet godina u odnosu na FBiH.
- Ovo je samo nova epizoda klasične priče - koji je entitet bolji, da ne kažem takmičenja dvojice impotentnih s mikroskopom čiji je … dohodak veći - kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.
Frizirane ili ne, prosječne plaće u oba entiteta padaju u vodu pred podatkom SSS BiH da je potrošačka korpa iznosila 3.436 KM i da prosječna plaća, a o minimalnim da i ne govorimo, nije bila dovoljna ni za pola mjesečnih troškova.
Medijalna primanja
- Prosječnu plaću prima relativno mali broj građana, jer nije riječ o tzv. medijalnoj plaći nego čistom matematičkom prosjeku. Manjina ima veoma visoke plaće, dobar dio njih u javnom sektoru, pa zato i jeste ona u RS-u osjetno povećana čim su povećane plaće političara i administracije. Ogroman broj građana ima daleko manje minimalne plaće ili još manje penzije, a veliki broj njih primanja uopšte nema. Oba entiteta su ekonomske ruine koje se nemaju čime pohvaliti, ali je ova rasprava ipak veća sramota za FBiH koja je nekada imala osjetno bolje parametre u svim kategorijama. Sada slijedi korake koji su urušili RS - zaduživanje, uništavanje javnih preduzeća, gašenje strateških sektora privrede – kaže Gavran.
Upravo da bi se sakrila činjenica da niti jedna ne može napuniti potrošačku korpu, pokreće se rasprava čija je plaća veća, kaže poznati bh. sociolog prof. dr. Esad Bajtal.
- Pravo pitanje je zašto ni jedna, ni druga ne mogu napuniti korpu?! Koliko korpi oni koji se svađaju oko tog lažnog problema mogu kupiti za svoje plaće? A mogu 5-6. Zašto naše plaće i penzije, a da ne govorim o onima koji nemaju ni te loše plaće i penzije, korpu ne mogu napuniti ni do pola? – ističe Bajtal.
Građani su izmanipulirani
Dok sve zemlje traže načina kako da godine poskupljenja građanima učine lakšim, pa i britanski premijer najavljuje ukidanje PDV-a na gorivo, vlasti u BiH nisu zainteresirane za muku običnog čovjeka. Naprotiv, ubjeđuju ga da mu je dobro.
- Građani su toliko izmanipulirani da nisu u stanju kritički da sagledaju vlastitu poziciju. Da vide da su gladni, da ne mogu ništa kupiti za ono crkavice što im daju, a da oni mogu 10 puta više od njega. Oni mogu sve, ti ne možeš ništa i još te tjeraju da vjeruješ kako nam je svima dobro. Tjeraju te u budžak iz kojeg ništa ne vidiš, jer je ispred budžaka zavjesa lažnih dilema, pitanja, svađa i nadmudrivanja koja ti ne daju da misliš – ističe Bajtal.