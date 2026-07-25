Odliv kadrova u već nepopunjenim policijskim agencijama BiH: Ignoriranje problema vodi ka kolapsu sigurnosnog sistema

Iako budžeti rastu, broj zaposlenih u sigurnosnom sektoru u BiH je u padu, pokazala je analiza Centra za sigurnosne studije. Samo u prošloj godini broj službenika u Graničnoj policiji BiH sa 1.994 pao je na 1.854, u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH taj broj je pao sa 873 na 803, dok SIPA treba imati 789, a konstantno joj nedostaje 50 – 70 službenika.

- Ovi podaci su sada drastičniji, s obzirom da je u toku još jedan odlazak ratnog kadra u penziju, što će svakako uticati na sposobnost agencija na državnom, ali i nižim nivoima vlasti da adekvatno odgovore svojim poslovima. Ni na državnom, ni na federalnom nivou nisu usvojeni zakoni koji bi omogućili određenom broju policajaca da malo duže rade, kako bi se premostio ovaj period. Vidjeli smo da je ministar Isak spomenuo da se dovodi u pitanje normalno funkcionisanje i zaštita građana, a evo već 2-3 godine slušamo upozorenja iz Granične policije BiH da je brojno stanje takvo da ne mogu kvalitetno zaštititi granice. Od ranije imamo podatak da je na svakih 25 kilometara po jedan policajac, pa su se dopunjavali iz MUP-a RS, Brčko Distrikta, Tuzlanskog kantona… Ta situacija danas je još teža – kaže za “Avaz” direktor Centra za sigurnosne studije, Denis Hadžović.

Veliki nedostak kadra

U odnosu na postojeće pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta, popunjenost državnih policijskih agencija je ispod 80 posto, a u slučaju Granične policije, za koju važi novi pravilnik, kadrovska popunjenost je i ispod 50 posto.