Pojačan saobraćaj širom BiH: Duge kolone na više graničnih prelaza, vozačima se savjetuje oprez

Prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora donijeli su pojačanu frekvenciju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i duža čekanja na pojedinim graničnim prelazima.

Prema informacijama BIHAMK-a, trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz BiH najveće gužve zabilježene su na prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani, dok su na ulazu u zemlju duže kolone na prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok.

Na graničnom prelazu Bijača nema zadržavanja na izlazu iz BiH, ali je formirana duga kolona vozila između bh. i hrvatskog graničnog prelaza, odnosno na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Vozačima poteškoće stvaraju i brojni radovi na cestama. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je dionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17. Zbog sanacije kolovoza zatvorena je i šest kilometara duga dionica autoceste A-1 Lašva – Kakanj, gdje se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Usporeno se vozi i na dionici A-1 Sarajevo zapad – Lepenica, kao i na magistralnim cestama Podromanija – Sumbulovac, Crna Rijeka – Jajce, Izačić – Bihać i Konjic – Jablanica zbog izvođenja radova.

Dodatna zadržavanja na granicama su i zbog primjene elektronskog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES), posebno ako je veliki broj onih koji nisu registrovani.