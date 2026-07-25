EU odobrio 140,5 miliona eura grantova za BiH, na šta će biti utrošen novac

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je Instrument pretpristupne pomoći (IPA) 2025-2027. godine, čime je za našu zemlju odobreno 140,5 miliona eura grantova Evropske unije, saopćila je Delegacija EU u BiH.

Kako su naveli, ovaj novac podržat će usklađivanje BiH s Evropskom unijom, uključujući projekte ekonomskog razvoja i institucionalnih reformi.

Iz sjedišta EU u Sarajevu poručuju da EU ostaje najdosljedniji partner Bosni i Hercegovini.