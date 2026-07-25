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HERCEGOVINA

Video / "Avaz" na Božjaku: Prirodni dragulj koji osvaja ljepotom i netaknutom prirodom

Skriveni biser nalazi se nedaleko od Čapljine

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Nermin Demirović

prije 1 sat 32 minute

Nedaleko od Čapljine, uz rijeku Trebižat, nalazi se Božjak, skriveni prirodni biser do kojeg se iz centra grada stiže za svega desetak minuta vožnje.

Put vodi kroz hercegovački krajolik, a posljednji dio prolazi uz rijeku i zelenilo koje već na prvi pogled otkriva zašto ovo mjesto iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i kupanja.

Božjak je jedno od onih mjesta koje na najbolji način pokazuje koliko je priroda Hercegovine raskošna i očuvana.

Kristalno čista voda Trebižata, više slapova, guste krošnje koje pružaju prirodan hlad i netaknuto okruženje, stvaraju idealan ambijent za odmor daleko od gradske gužve i ljetnih vrućina.

Smaragno-zelene nijanse

Najveći adut Božjaka upravo je njegova voda. Smaragdno-zelene nijanse i izuzetna bistrina ostavljaju bez daha svakoga ko ga posjeti.

Iako je tokom ljeta osvježavajuća, upravo zbog toga mnogi biraju ovo mjesto za kupanje, bijeg od visokih temperatura ili jednostavno uživanje uz zvuk rijeke.

Osim kupanja, Božjak je savršen za šetnje, fotografiranje i cjelodnevni boravak u prirodi. Okruženje je bogato mediteranskim rastinjem, a mir koji vlada ovim krajem pruža osjećaj kao da ste kilometrima udaljeni od civilizacije, iako je Čapljina nadomak.

Sve popularniji među turistima

Posljednjih godina Božjak postaje sve popularniji među turistima, planinarima i zaljubljenicima u prirodu koji tragaju za manje poznatim destinacijama. Mnogi ga nazivaju jednim od najljepših skrivenih kupališta u Hercegovini upravo zbog spoja netaknute prirode, čiste rijeke i autentičnog ambijenta.

U vremenu kada su mir i priroda sve traženiji, Božjak predstavlja pravo osvježenje. Bilo da želite jednodnevni izlet, kupanje ili samo nekoliko sati odmora uz rijeku, ovo mjesto nudi iskustvo koje se dugo pamti i potvrđuje da Bosna i Hercegovina još krije brojne prirodne dragulje vrijedne otkrivanja.

# HERCEGOVINA
# TREBIŽAT
# PRIRODNE LJEPOTE
# BOŽJAK
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