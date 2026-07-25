Video / "Avaz" na Božjaku: Prirodni dragulj koji osvaja ljepotom i netaknutom prirodom

Nedaleko od Čapljine, uz rijeku Trebižat, nalazi se Božjak, skriveni prirodni biser do kojeg se iz centra grada stiže za svega desetak minuta vožnje.

Put vodi kroz hercegovački krajolik, a posljednji dio prolazi uz rijeku i zelenilo koje već na prvi pogled otkriva zašto ovo mjesto iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i kupanja.

Božjak je jedno od onih mjesta koje na najbolji način pokazuje koliko je priroda Hercegovine raskošna i očuvana.

Kristalno čista voda Trebižata, više slapova, guste krošnje koje pružaju prirodan hlad i netaknuto okruženje, stvaraju idealan ambijent za odmor daleko od gradske gužve i ljetnih vrućina.

Smaragno-zelene nijanse

Najveći adut Božjaka upravo je njegova voda. Smaragdno-zelene nijanse i izuzetna bistrina ostavljaju bez daha svakoga ko ga posjeti.

Iako je tokom ljeta osvježavajuća, upravo zbog toga mnogi biraju ovo mjesto za kupanje, bijeg od visokih temperatura ili jednostavno uživanje uz zvuk rijeke.