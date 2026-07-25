Prijedlogom budžeta u FBiH pacijenti razočarani: Ko je otpisao teško oboljele

Iz inicijative "Glasaj za život", koja okuplja 35 udruženja pacijenata s područja Federacije BiH, poručili su da nakon što je njihov dio tima ekonomista analizirao okvirni prijedlog budžeta koji je Vlada FBiH usvojila za period 2027. – 2029., kao pacijenti ne mogu sakriti razočaranje. Za zdravstvo je planiran isti iznos kao i prethodne godine - 100 miliona KM.

Potrebe sistema

- U trenutku kada broj oboljelih raste, kada se povećava broj pacijenata koji čekaju terapije, kada nove i savremene terapije postaju sve dostupnije u svijetu, a sve nedostupnije našim građanima – planira se isti iznos sredstava za naredne tri godine. Planirati isti budžet tri godine zaredom znači planirati da će i problemi ostati isti – poručili su.

Ističu da posebno zabrinjava činjenica da pacijenti već mjesecima traže odgovore, traže dijalog i sastanak s institucijama koje odlučuju o njihovom liječenju, dok istovremeno izostaje mogućnost otvorenog razgovora o stvarnim potrebama zdravstvenog sistema.

- Dodatno razočarava što se jedan ovako važan dokument, koji direktno utječe na budućnost zdravstvene zaštite i života građana, usvaja putem telefonske sjednice Vlade Federacije BiH, u vrijeme kada se redovne sjednice već duži period ne održavaju. Pacijenti imaju pravo znati na osnovu kojih analiza, projekcija i stvarnih potreba je procijenjeno da će 100 miliona KM biti dovoljno za zdravstvo i u 2027., 2028. i 2029. godini.

Ako na ova pitanja ne dobijemo odgovore, ostaje nam zaključak da se o sudbini hiljada pacijenata odlučuje bez jasnih pokazatelja, bez transparentnih analiza i bez stvarnog uvida u potrebe ljudi koji čekaju liječenje – naglašavaju.

Zastarjele terapije

Kao pacijenti, nastavljaju dalje iz ove inicijative, ostajemo taoci odluka onih koji planiraju zdravstveni sistem, ali često zaboravljaju da bolest ne bira ni funkciju, ni položaj, ni društveni status.

- Svako od nas, uključujući i one koji danas donose odluke, sutra može biti pacijent kojem će trebati pravovremena dijagnoza, terapija i zdravstveni sistem koji funkcioniše. Jer iza svake budžetske stavke nisu samo brojevi. Iza njih su ljudi koji čekaju dijagnozu, terapiju i svoju šansu za život – zaključuju iz Inicijative “Glasaj za život”.

Zdravstvo u Federaciji BiH već godinama puca po šavovima. Lista lijekova Fonda solidarnosti nije revidirana od 2019. godine, a niko ne zna kada će pacijentima u Federaciji BiH biti dostupne nove terapije.

Dok troškovi zdravstvene zaštite iz godine u godinu rastu zbog inflacije i sve skupljih lijekova, medicinske opreme i zdravstvenih usluga, pacijenti u Federaciji BiH koji vode borbu s teškim bolestima, poput onkoloških, i dalje su osuđeni na čekanje i liječenje zastarjelim terapijama. Mnogi od lijekova koje primaju odavno su izbačeni iz protokola zdravstvenih sistema zemalja Evropske unije.

Sve duže liste čekanja

Poseban problem predstavlja činjenica da se broj pacijenata kojima su potrebni inovativni lijekovi stalno povećava, dok se sredstva za Fond solidarnosti ne prate tim tempom. Posljedica su duže liste čekanja i sve veći pritisak na pacijente koji jedinu šansu za liječenje nerijetko traže kroz humanitarne akcije ili odlazak u inostranstvo.

Za hiljade pacijenata u Federaciji BiH pitanje budžeta nije administrativna stavka, već pitanje koliko će dugo čekati terapiju – i hoće li je dočekati.