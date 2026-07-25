Košarac isključio ambasadora BiH iz delegacije tokom posjete Egiptu, on mu poručio: Bit ćete prepoznati kao skorojević koji podmuklo radi protiv države

Ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subašić uputio je otvoreno pismo u kojem je naveo da mu je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac onemogućio učešće u delegaciji tokom njegove zvanične posjete Egiptu.

Uputivši oštre kritike optužio je Košarca za direktno urušavanje međunarodnog ugleda države. Na početku pisma poželio je Košarcu dobrodošlicu u Egipat.

- Dobro došao u državu Egipat, koja je priznala državu BiH kao suverenu još 1992. godine (među prvima), u vrijeme teške agresije od 1992. godine. Dakle, puno prije Dejtona. Dobro došao u Egipat, državu koja najdosljednije moguće poštuje suverenitet i teritorijalni integritet naše države. Dobro došao ministre u državu velike i čuvene diplomatije, jedne od najjačih u svijetu. I ova država se, dragi moj ministre, dosljedno drži principa i diplomatskih normi, koji su vrlo jasni u međunarodnoj diplomatiji - naveo je ambasador.

Ključna uloga u pripremi posjete

Dodao je da je on u toj državi po definiciji, kao što je to slučaj u svim normalnim državama, predstavnik države Bosne i Hercegovine, član delegacije, domaćin i najodgovorniji za realizaciju i uspjeh posjete.

- Što ste odbacili ovu činjenicu i što ste suprotno svojim pravima onemogućili meni kao ambasadoru učešće u delegaciji nije ništa drugo nego još jedna velika diplomatska bruka državi BiH. U tome ste, bez dileme, uspjeli. Ali, time svi gubimo osim tvog političkog oca. Time projektirate samo ružnu sliku o nama svima, u svim dijelovima BiH - istakao je Subašić.

Naveo je kako je imao ključnu ulogu u pripremi posjete Egiptu, podsjećajući na ranije aktivnosti između dvije zemlje.

- Ministre Košarac, za posjetu u koju dolazite ja sam isključivo zaslužan jer sam je inicirao tako što sam pripremio i realizirao posjetu egipatskog ministra turizma Bosni i Hercegovini prošle godine, kojeg ste, sjećam se, čak nevoljno tada primili. Ipak, želim prijatan boravak ministre Košarac vama i krnjoj delegaciji, ugodnu posjetu piramidama i muzejima, a oko suštine i onoga zbog čega smo plaćeni od poreskih obveznika širom BiH neće biti ništa.

Niti vam je to, izgleda, interes. Da Vas upozorim, nikakve separatističke iluzije, nikakve "srbosetije..." neće ovdje moći. I znam da će jedino vaš politički otac biti sretan i zadovoljan vašim "genijalnim manevrom", a to je Vama važnije od bilo kakvog rezultata koji posjeta treba da donese za građane i za državu. Vašim radikalnim, ali i duboko besmislenim potezom ste zadovoljili svog političkog oca, jedino njega - kazao mu je Subašić.

Samo destrukcija vam je namjera

Još mu je poručio:

- Ne zaboravite da nam je zadatak da promovišemo interese države u svemu što to znači, što vi ovim činom nikako ne činite. Ne zaboravite da nam je zadatak da štitimo imidž države, a vi ga ovim činom najdirektnije rušite. Treba praviti posao, ministre.

Ovim činom ste pokazali da to ne činite i da Vam to nije namjera. Samo destrukcija. Mi u ovoj velikoj, iskreno prijateljskoj zemlji imamo ogromne šanse. Ali samo kao suverena država. Vi to očigledno ne razumijete. Važno je da veliki politički otac bude sretan - naveo je Subašić.

Potom je zaključio:

- Nemojte imati iluzija, uvaženi ministre, da, isključujući ambasadora BiH iz delegacije koja dolazi u zvaničnu posjetu Egiptu, reducirate međunarodni subjektivitet i suverenitet države čiji ste ministar. A posebno nemojte imati iluzija da time doprinosite separatističkoj politici RS-a. Upravo suprotno.

Vaš nastup će biti prepoznat kao politički avanturizam skorojevića koji podmuklo radi, protiv države čiji je ministar. Nemojte imati iluzija da to u ovoj zemlji bogate diplomatske tradicije ne prepoznaju - rekao je Subašić.

Na kraju svog pisma je naveo da je cilj njegove javne reakcije alarmiranje odgovornih institucija u BiH, Predsjedništva i Vijeća ministara.

- Ignoriranjem ovakve prakse u vanjskoj politici naše zemlje, mi takvoj subverzivnoj praksi prešutno dajemo status normalnosti. Kroz takvu "normalnost" se hrane separatističke iluzije RS-a. Samo iluzije - zaključio je.