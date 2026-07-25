BiH je turistički hit, poslije nastupa Zmajeva na Mundijalu interes za dolazak u našu zemlju je povećan za 5.800 posto!

Bosna i Hercegovina ove je godine privukla veliku pažnju turista, čemu je, prema mišljenju stručnjaka za putovanja, uveliko doprinio i odličan nastup fudbalske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Podacima o internetskim pretragama pokazju da je interes za posjetu našoj zemlji naglo porastao.

Stručnjaci iz firme Iglu Cruise analizirali su Googleove pretrage, s ciljem da saznaju koje su zemlje nakon Svjetskog prvenstva u fudbalu postale zanimljivije turistima. Turnir jeste završio, ali mnogi navijači poželjeli su posjetiti zemlje čije su reprezentacije nastupile na prvenstvu koje se u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prema rezultatima istraživanja, upravo je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći rast interesa. Broj Googleovih pretraga povezanih s posjetom našoj zemlji u ovom je mjesecu porastao za čak 5.800 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Povoljna evropska destinacija

Stručnjaci hvale našu zemlju kao jednu od povoljnijih evropskih destinacija, zbog čega je posebno privlačna putnicima koji žele što više doživjeti uz razuman budžet.

Sarajevo je, kako se navodi, prošle godine posjetilo gotovo dva miliona turista. Iako je to znatno manje nego u najvećim evropskim metropolama, očekuje se da će broj posjetitelja nastaviti rasti.

Velik adut naše zemlje su rijeke i jezera, među kojima se posebno ističe Nacionalni park Una. Posjetitelji tu mogu plivati, istraživati prirodu ili se okušati u raftingu, a turoperator Terra Balka opisuje park kao zaštićeno područje poznato po impresivnim krajolicima.

Džejkob Vederbern-Dej (Jacob Wedderburn-Day), stručnjak za putovanja i izvršni direktor firme Stasher, smatra da je Bosna i Hercegovina godinama bila u sjeni Hrvatske.

- Putnici sve više traže odredišta izvan najpoznatijih evropskih turističkih centara - mjesta koja nisu prenapučena i nude dobar omjer cijene i onoga što dobivate - rekao je za Unilad.

Dodaje da Bosna i Hercegovina na malom prostoru spaja osmansko, austrougarsko i jugoslavensko nasljeđe, bogatu gastronomiju, planine i historijske gradove.

Sarajevo i Baščaršija idealno polazište

Dodao je da su društvene mreže sigurno pomogle da mjesta poput Mostara i slapova Kravice postanu poznata ljudima koji prije nisu razmišljali o putovanju u Bosnu i Hercegovinu. A kada ih posjete, navodi, često otkriju da BiH nudi puno više od nekoliko najpoznatijih lokacija.

Kao idealno polazište za istraživanje BiH izdvaja Sarajevo i Baščaršiju, a zatim preporučuje nastavak putovanja prema Mostaru i Starom mostu, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Ističe da Bosnu i Hercegovinu posebnom čini to što u jednom danu možete razgledavati historijski grad, a nekoliko sati poslije uživati uz rijeke, slapove ili u planinama.

Sličnog je mišljenja i Pol Stjuart (Paul Stewart), stručnjak za putovanja i osnivač firme My Baggage.

On naglašava da Bosna i Hercegovina nudi bolji omjer cijene i kvalitete od mnogih razvikanijih evropskih destinacija, posebno kada su u pitanju hrana, smještaj i prijevoz.

- Putnici mogu organizirati raznoliko putovanje bez troškova kakve imaju zapadnoevropske prijestolnice ili najpopularnija odredišta na Jadranu - pojasnio je.