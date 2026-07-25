Košarac odgovorio Subašiću nakon diplomatske bruke u Egiptu: "Ti da vrijeđaš Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac odgovorio je ambasadoru BiH u Egiptu Sabit Subašiću koji ga je u otvorenom pismu oštro kritikovao navodeći da mu je Košarac onemogućio učešće u delegaciji tokom njegove zvanične posjete Egiptu.

Subašić je optužio Košarca za direktno urušavanje međunarodnog ugleda države, nazvavši njegov potez još jednom velikom diplomatskom brukom za državu BiH.

"U kasabu, pa mlati praznu slamu"

Košarac je odgovorio na X-u riječima: "Sabite, Sabite... Ti standardno ništa ne razumiješ".

- Ti da vrijeđaš moju kolegicu (v.d. direktoricu Kancelarije za međunarodnu saradnju RS) Anu Trišić babić i predsjednika (SNSD-a, Milorada) Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći. Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj! - naveo je on.