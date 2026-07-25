Košarac odgovorio Subašiću nakon diplomatske bruke u Egiptu: "Ti da vrijeđaš Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac odgovorio je ambasadoru BiH u Egiptu Sabit Subašiću koji ga je u otvorenom pismu oštro kritikovao navodeći da mu je Košarac onemogućio učešće u delegaciji tokom njegove zvanične posjete Egiptu.
Subašić je optužio Košarca za direktno urušavanje međunarodnog ugleda države, nazvavši njegov potez još jednom velikom diplomatskom brukom za državu BiH.
"U kasabu, pa mlati praznu slamu"
Košarac je odgovorio na X-u riječima: "Sabite, Sabite... Ti standardno ništa ne razumiješ".
- Ti da vrijeđaš moju kolegicu (v.d. direktoricu Kancelarije za međunarodnu saradnju RS) Anu Trišić babić i predsjednika (SNSD-a, Milorada) Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći. Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj! - naveo je on.
Subašić mu je u otvorenom pismu, između ostalog, prethodno poručio:
- Nemojte imati iluzija, uvaženi ministre, da, isključujući ambasadora BiH iz delegacije koja dolazi u zvaničnu posjetu Egiptu, reducirate međunarodni subjektivitet i suverenitet države čiji ste ministar. A posebno nemojte imati iluzija da time doprinosite separatističkoj politici RS-a. Upravo suprotno.
Vaš nastup će biti prepoznat kao politički avanturizam skorojevića koji podmuklo radi, protiv države čiji je ministar. Nemojte imati iluzija da to u ovoj zemlji bogate diplomatske tradicije ne prepoznaju - rekao je Subašić.
Alarmiranje institucija u BiH
Na kraju svog pisma je naveo da je cilj njegove javne reakcije alarmiranje odgovornih institucija u BiH, Predsjedništva i Vijeća ministara.
- Ignoriranjem ovakve prakse u vanjskoj politici naše zemlje, mi takvoj subverzivnoj praksi prešutno dajemo status normalnosti. Kroz takvu "normalnost" se hrane separatističke iluzije RS-a. Samo iluzije - zaključio je.