Danas u BiH sunčano i toplo, kasnije naoblačenje i lokalni pljuskovi

Nakon svježijeg jutra, građane Bosne i Hercegovine danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali će tokom dana postepeno doći do naoblačenja koje će u pojedinim krajevima donijeti kišu i pljuskove, naročito u Hercegovini i zapadnim dijelovima zemlje.

Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 °stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 °stepeni.

Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježijih jutarnjih sati, uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura većina populacije će se osjećati bolje, uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći, također ljepša opšta slika, uz mogućnost mirnijeg sna.