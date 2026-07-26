Spektakl u Mostaru: Danas 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta

Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, po 460. put, bit će održani danas s početkom u 16 sati, kada će se najbolji skakači nadmetati u jednoj od najprepoznatljivijih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Takmičenje će se održati u dvije discipline – skokovima na glavu i skokovima na noge. Titule pobjednika branit će prošlogodišnji šampioni Evald Krnić i Emel Tiro.

Prema najavama organizatora, očekuje se nastup oko 50 takmičara, dok će konačan broj učesnika biti poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda.

Manifestaciju već tri decenije organizuje Klub skakača u vodu "Mostari", koji je zadužen za realizaciju ovog događaja.

Ovogodišnje izdanje podržali su Grad Mostar, Sportski savez Grada Mostara, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Turistička zajednica HNK, dok je pokrovitelj manifestacije predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.