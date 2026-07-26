Gužve na granicama i brojni radovi: Evo gdje vozače očekuju najveća zadržavanja

Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša. Duže kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formirane su na graničnim prelazima Doljani, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko, dok se na izlazu iz zemlje duže čeka na prelazima Prisika, Deleuša i Klobuk. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Izgradnja poddionice

Vozačima koji planiraju duža putovanja preporučuje se da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima putem kamera i informacija BIHAMK-a.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila - Vranduk i dalje je zatvorena poddionica Golubinja - Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Radovi su u toku i na autocesti A-1, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica Lašva - Kakanj u dužini od šest kilometara. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom. Na dionici Sarajevo zapad - Lepenica vozila saobraćaju preticajnom trakom zbog izvođenja radova.

Zbog održavanja brdske trke "Čelić 2026", danas i sutra, od 8 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena regionalna cesta od Šibošnice (kod škole) do Lovačkog doma "Stara Majevica".

Na magistralnim cestama Dobro Polje - Miljevina, Tuzla - Bijeljina i Jablanica - Blidinje saobraćaj je dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Dodatna zadržavanja

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Podromanija - Sumbulovac, preko prevoja Romanija, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, uz povremene kraće obustave.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na dionicama Crna Rijeka - Jajce (Podmilačje), Izačić - Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic - Jablanica (Ribićki most).

Zbog uvođenja novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES), moguća su dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.



