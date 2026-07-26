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KRITIKE

Bodiroga postavio pitanja vlastima: Gdje su završili milioni i obećani projekti?

Bodiroga je ocijenio da se Foča suočava s ozbiljnim demografskim problemima, navodeći da je među općinama s najstarijim stanovništvom u BiH

Bodiroga otvorio niz pitanja. Platforma X

Z. V.

prije 11 minuta

Predsjednik Kluba zastupnika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga uputio je niz kritika vlastima, tvrdeći da višegodišnja ulaganja u Foču nisu donijela očekivane rezultate te zatražio odgovore na pitanja koja se odnose na sigurnost, poslovanje javnih ustanova, sudske sporove i raspodjelu javnih prihoda.

Bodiroga je ocijenio da se Foča suočava s ozbiljnim demografskim problemima, navodeći da je među općinama s najstarijim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

- Rezultat "višemilionskog" ulaganja Vlade Republike Srpske je takav da je Foča po procentu stanovništva starijeg od 65 godina među pet najstarijih općina u BiH - naveo je Bodiroga.

Dodao je da su korupcija, privredni kriminal, loša sigurnosna situacija i nedostatak perspektive glavni razlozi zbog kojih mladi napuštaju ovaj grad.

- Pored korupcije, privrednog kriminala, mobinga i sigurnosti koja je na niskim granama, napravili ste od Foče mjesto iz kojeg se naši najbolji sele jer ne misle kao ova vlast - poručio je.

Osam pitanja za vlasti

Predsjednik Kluba zastupnika SDS-a vlastima je uputio osam pitanja, među kojima je i ono koje se odnosi na sudske sporove. Tvrdi da su Općina Foča i njeni organi u posljednjih 18 mjeseci izgubili 13 sudskih postupaka ukupne vrijednosti veće od 25.000 KM, koje su pokrenuli Klub zastupnika SDS-a i on lično.

Zatražio je i informacije o sigurnosnoj situaciji u Foči, kao i objašnjenja u vezi s incidentima za koje tvrdi da su se dogodili tokom OK Festa.

Bodiroga je od nadležnih zatražio i odgovore o odgovornosti za negativne revizorske nalaze u Univerzitetskoj bolnici Foča, JZU Apoteka Foča i Nacionalnom parku "Sutjeska".

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ranije je Nacionalnom parku "Sutjeska" i JZU Apoteka Foča dala negativno mišljenje o usklađenosti poslovanja za 2023. godinu, dok je Univerzitetska bolnica Foča negativna revizorska mišljenja dobila za finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja za 2021. godinu.

Osim toga, Bodiroga traži odgovore o sudbini više najavljivanih projekata, među kojima su stadion s umjetnom travom, fabrika vode te pogon za preradu šumskih plodova i ljekovitog bilja.

Traži drugačiju raspodjelu prihoda

Bodiroga smatra da bi lokalnim zajednicama trebalo ostavljati dio poreza na dobit kompanija koje posluju na njihovoj teritoriji. Kao primjer naveo je kompaniju Pavgord iz Foče, za koju tvrdi da je tokom 2025. godine ostvarila dobit od oko 60 miliona KM.

Također smatra da bi dio naknada za održavanje puteva, koje građani plaćaju prilikom registracije vozila, trebao ostajati u budžetu lokalnih zajednica.

Zatražio je i pojašnjenje gdje završavaju sredstva prikupljena od akciza na gorivo potrošeno na području Foče, kao i prihodi od saobraćajnih i drugih novčanih kazni.

Posebno se osvrnuo na prihode od eksploatacije šumskih resursa, navodeći da su u posljednjih deset godina iznosili oko 100 miliona KM, ali za tu tvrdnju nije priložio finansijsku dokumentaciju.

- Ovo ova vlast neće nikada uraditi i konkretno pomoći ne samo Foči nego i svim gradovima i općinama, ali ima ko hoće, i to vrlo brzo - poručio je.

Na kraju je direktora Puteva Republike Srpske, resornog ministra i druge funkcionere SNSD-a pozvao na javni politički duel o stanju u Foči i Hercegovini.

- Da vidimo šta je istina od ovih navoda i koliko ova vlast ulaže u Foču i Hercegovinu - zaključio je Bodiroga.

# SDS
# FOČA
# OGNJEN BODIROGA
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