Bodiroga postavio pitanja vlastima: Gdje su završili milioni i obećani projekti?

Predsjednik Kluba zastupnika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga uputio je niz kritika vlastima, tvrdeći da višegodišnja ulaganja u Foču nisu donijela očekivane rezultate te zatražio odgovore na pitanja koja se odnose na sigurnost, poslovanje javnih ustanova, sudske sporove i raspodjelu javnih prihoda.

Bodiroga je ocijenio da se Foča suočava s ozbiljnim demografskim problemima, navodeći da je među općinama s najstarijim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

- Rezultat "višemilionskog" ulaganja Vlade Republike Srpske je takav da je Foča po procentu stanovništva starijeg od 65 godina među pet najstarijih općina u BiH - naveo je Bodiroga.

Dodao je da su korupcija, privredni kriminal, loša sigurnosna situacija i nedostatak perspektive glavni razlozi zbog kojih mladi napuštaju ovaj grad.

- Pored korupcije, privrednog kriminala, mobinga i sigurnosti koja je na niskim granama, napravili ste od Foče mjesto iz kojeg se naši najbolji sele jer ne misle kao ova vlast - poručio je.

Osam pitanja za vlasti

Predsjednik Kluba zastupnika SDS-a vlastima je uputio osam pitanja, među kojima je i ono koje se odnosi na sudske sporove. Tvrdi da su Općina Foča i njeni organi u posljednjih 18 mjeseci izgubili 13 sudskih postupaka ukupne vrijednosti veće od 25.000 KM, koje su pokrenuli Klub zastupnika SDS-a i on lično.

Zatražio je i informacije o sigurnosnoj situaciji u Foči, kao i objašnjenja u vezi s incidentima za koje tvrdi da su se dogodili tokom OK Festa.

Bodiroga je od nadležnih zatražio i odgovore o odgovornosti za negativne revizorske nalaze u Univerzitetskoj bolnici Foča, JZU Apoteka Foča i Nacionalnom parku "Sutjeska".

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ranije je Nacionalnom parku "Sutjeska" i JZU Apoteka Foča dala negativno mišljenje o usklađenosti poslovanja za 2023. godinu, dok je Univerzitetska bolnica Foča negativna revizorska mišljenja dobila za finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja za 2021. godinu.

Osim toga, Bodiroga traži odgovore o sudbini više najavljivanih projekata, među kojima su stadion s umjetnom travom, fabrika vode te pogon za preradu šumskih plodova i ljekovitog bilja.