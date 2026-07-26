Dok su drugi mislili da se šali, Ajdin skočio u rijeku i spasio mladića od utapanja

Kamber je na društvenim mrežama opisao trenutak kada je primijetio da jedan mladić neobično tone, povremeno izranjajući na površinu. U početku nije bilo jasno da li se radi o šali ili stvarnoj opasnosti, a ljudi koji su se nalazili u blizini nisu odmah reagovali.

Brza i hrabra reakcija novinara i snimatelja Ajdina Kambera spriječila je tragediju na jednoj od hercegovačkih rijeka, gdje je iz vode izvukao mladića koji se počeo utapati.

Situacija je postala ozbiljna kada je mladićev otac počeo plivati prema njemu. Nakon što je i Vanja Stokić upozorila da nešto nije u redu, Kamber je bez razmišljanja skočio u vodu i izvukao mladića na obalu.

Spašeni mladić, državljanin Turske, nakon izlaska iz rijeke iskašljavao je vodu i bio vidno potresen. Kako je ispričao, nije znao plivati i pogrešno je procijenio dubinu rijeke.

Kamber je nakon ovog događaja upozorio na opasnost od pogrešne predstave o utapanju, naglašavajući da stvarne situacije često ne izgledaju kao u filmovima.

- Osoba koja se utapa najčešće ne viče, ne doziva pomoć i ne maše rukama. Sve se može odvijati gotovo nečujno dok se bori za zrak - poručio je.