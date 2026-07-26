"Avaz" otkriva detalje horora na Elbrusu: Stradala dva pripadnika GSS-a Zenica, neki planinari imali veliko iskustvo, dio nije

Pet državljana BiH stradalo je na Elbrusu tokom planinarenja. Kako saznaje portal "Avaza", među njima su i dva pripadnika GSS-a iz Zenice.

Na osnovu informacija do kojih smo došli, među stradalim planiranima, je bilo i iskusnijih planinara koji su ranije osvajali različite vrhove, ali i onih koji nisu išli na takve visine.

- Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove. S njima su bili i oni koji nisu bili na nekim takvim visinama, ali bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove porodice - kazao je sagovornik.