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TRAGEDIJA

"Avaz" otkriva detalje horora na Elbrusu: Stradala dva pripadnika GSS-a Zenica, neki planinari imali veliko iskustvo, dio nije

Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove

Elbrus. AP Photo/Dmitry Lovetsky

Piše: Zerina Voloder

prije 1 sat 34 minute

Pet državljana BiH stradalo je na Elbrusu tokom planinarenja. Kako saznaje portal "Avaza", među njima su i dva pripadnika GSS-a iz Zenice.

Na osnovu informacija do kojih smo došli, među stradalim planiranima, je bilo i iskusnijih planinara koji su ranije osvajali različite vrhove, ali i onih koji nisu išli na takve visine.

- Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove. S njima su bili i oni koji nisu bili na nekim takvim visinama, ali bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove porodice  - kazao je sagovornik.

# PLANINARI
# ELBRUS
# TRAGEDIJA
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