Ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić za "Avaz": Strašna tragedija na Elbrusu, na vezi smo s Ministarstvom za vanredne situacije

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Kako javljaju ruski portali, tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5.100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe.

Ambasada BiH u Moskvi u stalnom je kontaktu s nadležnim ruskim službama.

- Na vezi smo sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom za vanredne situacije i aktivno pratimo razvoj događaja. Službenih informacija još uvijek nemamo i u ovom trenutku ne možemo ništa potvrditi. Strašna tragedija – kazao je za “Avaz”, ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić.