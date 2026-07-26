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Ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić za "Avaz": Strašna tragedija na Elbrusu, na vezi smo s Ministarstvom za vanredne situacije

Službenih informacija još uvijek nemamo i u ovom trenutku ne možemo ništa potvrditi, kazao je Orlić

Ivan Orlić. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 26 minuta

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Kako javljaju ruski portali, tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5.100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe.

Ambasada BiH u Moskvi u stalnom je kontaktu s nadležnim ruskim službama.

- Na vezi smo sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom za vanredne situacije i aktivno pratimo razvoj događaja. Službenih informacija još uvijek nemamo i u ovom trenutku ne možemo ništa potvrditi. Strašna tragedija – kazao je za “Avaz”, ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić.

# IVAN ORLIĆ
# AMBASADA BIH U MOSKVI
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