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TRAGEDIJA

Predsjednica PSD Zlatni ljiljan Pamela Bejdić za "Avaz": Elbrus nije tehnički zahtjevna planina, ali problem su hladnoća i visina

Jedna od mojih prijateljica je u jednoj ekipi. Poslala sam joj poruku, nadam se da je dobro i da će mi se javiti, ističe Bejdić

Članovi PSD Zlatni ljiljan iz Sarajeva okončalo je misiju neposredno prije tragedije. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 20 minuta

Pet državljana BIH stradalo je na planini Elbrus u Rusiji čiji je vrh osvajalo više planinarskih grupa iz BiH. Šestero članova PSD Zlatni ljiljan iz Sarajeva okončalo je misiju i neposredno prije tragedije vratiti se kući.

- Elbrus je najvisočiji vrh Evrope, a sad je vrhunac sezone uspona i gore je hiljadu ljudi koji penju ovu planinu. Imali smo dobro vremensku prognozu, ali opet je bilo hladno i trebala nam je posebna oprema. Imali smo i lokalnog vodiča i bili smo potpuno sigurni, ali obustavili bismo uspon da je bilo nekakvih naznaka promjene vremena – kazala je za „Avaz“ predsjednica PSD Zlatni ljiljan, Pamela Bejdić.

Vijest o tragediji šokirala je državu. Bejdić kaže da su iza grupe planinara Zlatnog ljiljana prema vrhu Elbrusa krenule još dvije ekipe iz BiH.

- Jedna od mojih prijateljica je u jednoj ekipi. Poslala sam joj poruku, nadam se da je dobro i da će mi se javiti. Nažalost, tamo nema mreže, nema interneta. I kad smo završili uspon čitav dan se nisam mogla javiti nikome zbog slabe komunikacije i nedostatka mreže. Od jutros mi „gori“ telefon, zovu ljudi, ali zaista ne znam ko je išao iza nas. Gore je problem hladnoća i visina. Tehnički planina nije zahtjevna, ali normalna situacija je da je – 15 stepeni i niže – ističe Bejdić.

# PLANINARI
# TRAGEDIJA
# PSD ZLATNI LJILJAN
# PAMELA BEJDIĆ
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