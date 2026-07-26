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STRAVIČNO

Svih pet poginulih planinara su iz Zenice: Ovo je identitet preživjelih

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo

Elbrus. Wikipedia

FENA

prije 27 minuta

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice - potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije.

- Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice - dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić - kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

# ZENICA
# ELBRUS
# RUSIJA
# BIH
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