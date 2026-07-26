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POGINULI U RUSIJI

"Avaz" otkriva identitet pet stradalih planinara iz Zenice: Među njima i doktorica Meliha Čaušević

Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić

Meliha Čaušević: Bila veliki ljubitelj planinarenja. Facebook

Piše: Sedin Spahic

prije 10 minuta

Kako saznaje portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Svi stradali su iz Zenice, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je jučer, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspio je sam sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

# ELBRUS
# RUSIJA
# MELIHA ČAUŠEVIĆ
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