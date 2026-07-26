"Avaz" otkriva identitet pet stradalih planinara iz Zenice: Među njima i doktorica Meliha Čaušević

Kako saznaje portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Svi stradali su iz Zenice, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.