Zenica potresena tragedijom: Kasumović izrazio saučešće zbog stradanja članova GSS-a u Rusiji

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović oglasio se povodom tragedije u Rusiji u kojoj su, prema nezvaničnim informacijama, stradali zenički alpinisti i članovi Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Kasumović je na Facebooku naveo da je duboko potresen viješću koju od jutros prati s nevjericom te da je u stalnom kontaktu s njihovim kolegama iz GSS-a.

– Prema nezvaničnim informacijama koje sam do sada dobio, a koje od jutros s nevjericom pratim, duboko sam potresen viješću o tragediji u kojoj su, prema dostupnim informacijama, stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica, tokom ekspedicije u Rusiji – poručio je Kasumović.