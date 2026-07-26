Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRADONAČELNIK

Zenica potresena tragedijom: Kasumović izrazio saučešće zbog stradanja članova GSS-a u Rusiji

Duboko sam potresen viješću o tragediji u kojoj su, prema dostupnim informacijama, stradali naši sugrađani, navodi gradonačelnik

Fuad Kasumović. Facebook

R. U.

prije 1 sat 8 minuta

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović oglasio se povodom tragedije u Rusiji u kojoj su, prema nezvaničnim informacijama, stradali zenički alpinisti i članovi Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Kasumović je na Facebooku naveo da je duboko potresen viješću koju od jutros prati s nevjericom te da je u stalnom kontaktu s njihovim kolegama iz GSS-a.

– Prema nezvaničnim informacijama koje sam do sada dobio, a koje od jutros s nevjericom pratim, duboko sam potresen viješću o tragediji u kojoj su, prema dostupnim informacijama, stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica, tokom ekspedicije u Rusiji – poručio je Kasumović.

Dodao je da Grad Zenica stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna.

– Od jutros sam u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz GSS-a, a Grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna. U ovom teškom trenutku moje misli su uz njihove porodice – naveo je gradonačelnik.

Prema dosadašnjim informacijama, grupa bh. alpinista učestvovala je u ekspediciji na području Kavkaza u Rusiji, gdje je tokom uspona došlo do nesreće kada je stradalo pet osoba. Ruske spasilačke službe pokrenule su akciju na nepristupačnom planinskom terenu, a okolnosti tragedije još se utvrđuju. 

# SAUČEŠĆE
# ALPINISTI
# FUAD KASUMOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.