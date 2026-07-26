Federacija BiH planira novo zaduženje od 100 miliona KM za cestovnu infrastrukturu

Federalno ministarstvo finansija objavilo je dva javna poziva za novo dugoročno zaduženje Federacije BiH u ukupnom iznosu od 100 miliona KM. Riječ je o dvije tranše od po 50 miliona KM, koje su dio planiranog zaduženja predviđenog Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Kako je navedeno u javnom pozivu, sredstva su namijenjena za finansiranje izgradnje autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih saobraćajnica, u okviru programa kapitalnih transfera javnim preduzećima.

Vlada Federacije BiH planirala je ukupno zaduženje provesti u tri tranše od po 50 miliona KM, u skladu s dinamikom realizacije odobrenih infrastrukturnih projekata. Prva tranša je već realizovana, dok se kroz nova dva javna poziva traži preostalih 100 miliona KM.

Krediti će biti odobravani na period od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Rok za dostavljanje ponuda za prvu tranšu ističe 28. augusta, a za drugu 11. septembra.