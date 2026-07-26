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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Komšić o tragediji u Rusiji: Želim porodicama nastradalih mnogo snage da prebrode ovaj veliki gubitak

Želim da se preživjeli članovi ekspedicije uspješno oporave od posljedica ove tragedije i sigurno vrate svojim domovima, rekao je Komšić

Željko Komšić. Fena

S. S.

prije 41 minutu

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodicama i svima koji su poznavali državljane Bosne i Hercegovine stradale u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

- S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili državljani Bosne i Hercegovine. Porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem izraze iskrenog saučešća. Dijelim njihovu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.

Želim da se preživjeli članovi ekspedicije uspješno oporave od posljedica ove tragedije i sigurno vrate svojim domovima. U ovim teškim trenucima želim porodicama nastradalih mnogo snage da prebrode ovaj veliki gubitak - poručio je Komšić.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", na Elbrusu su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Svih sedam osoba je iz Zenice.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# ELBRUS
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