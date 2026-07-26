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Gradilište vrijedno 23 miliona KM zaraslo u korov: Završetak posljednje dionice Sarajevske obilaznice na čekanju

Projekt je godinama blokiran zbog administrativnih procedura

I dalje pusto. Biznis info

Dž. B.

prije 37 minuta

Iako su prije više od godinu postojale najave da će biti nastavljena izgradnja posljednje dionice Sarajevske obilaznice između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća, na terenu i dalje nema nikakvih radova.

Blokirani projekt

Kako pokazuju najnoviji snimci, gradilište je bez radnika i građevinske mehanizacije, dok su dijelovi trase koji su ranije izgrađeni zarasli u korov.

Riječ je o LOT-u 3B Sarajevske obilaznice, projektu vrijednom 23,3 miliona KM koji bi trebao povezati petlju Vlakovo s Mostarskim raskršćem i osigurati direktnu vezu Koridora 5C s magistralnim cestama M-17 i M-5.

Projekt je godinama blokiran zbog administrativnih procedura, izmjena projektne dokumentacije i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, uključujući dodatnu eksproprijaciju zemljišta.

Iako je Vlada Federacije BiH prošle godine donijela odluku koja je trebala omogućiti nastavak radova, na gradilištu ni danas nema vidljivih aktivnosti.

Dvije trake

Prema podacima s gradilišne table, radovi su počeli 22. decembra 2020. godine, a rok za završetak bio je 14 mjeseci, odnosno februar 2022. godine.

Izvođač radova je kompanija Euro-Asfalt, investitor JP Autoceste FBiH, a na dionici dugoj 1,44 kilometra planirana je izgradnja dva vijadukta i saobraćajnice sa po dvije trake u oba smjera.

Iako bi ova dionica trebala značajno poboljšati saobraćajnu povezanost južnog ulaza u Sarajevo, završetak projekta za sada se i dalje ne nazire.

# GRADILIŠTE
# SARAJEVSKA OBILAZNICA
# BLOKADA
# NAPUŠTENA
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